马斯克入禀索偿逾万亿 控告OpenAI及微软「不当获利」

商业创科
更新时间：14:52 2026-01-18 HKT
发布时间：14:52 2026-01-18 HKT

Tesla行政总裁马斯克与OpenAI行政总裁Sam Altman之间斗争再度升级。马斯克日前入禀美国联邦法院，要求OpenAI及其合作伙伴微软支付790亿美元至1,340亿美元（约6,162亿至1.05万亿港元）赔偿金，称自己在不知情下遭到欺诈，指控两家公司利用了其早期对OpenAI投入资金而「不当获利」，应该归还有关收益予其本人。

早年提供资金及人脉

综合外媒报道，马斯克在法院文件中指出，OpenAI在2015年共同创立期间，因其提供的资金及人脉，获得约655亿至1,094亿美元利益；而微软则因与OpenAI合作，获得约133亿至251亿美元收益。马斯克首席律师Steven Molo更在一份声明中表示，「没有马斯克，不会有OpenAI」。

法院文件提到，马斯克于2015年协助创立OpenAI时投入约3,800万美元，占OpenAI初期种子资金60%，又无私分享其商业规模化的专业经验，并以其个人名望为公司背书；不过，马斯克声称有关资金是在误导下投入，因此有权依照OpenAI目前5,000亿美元身价来索取回报。至于有关数字是由马斯克的专家证人、金融经济学家C. Paul Wazzan所计算。

法院文件又指，若陪审团裁定OpenAI或微软须负责，马斯克可能进一步要求惩罚性赔偿及其他法律制裁，其中包括要求法院下达禁制令。

OpenAI轰「毫无根据」

不过，OpenAI公开表示马斯克提讼「毫无根据」，并形容这是一场「骚扰行动」；微软亦透过律师指出，没有任何证据显示微软协助或教唆OpenAI从事不法行为。两家公司也在另一份法院文件中，正式挑战马斯克所提出的赔偿金额，质疑其合理性与计算方式。

此外，OpenAI也透过官方文章反击，直指马斯克提讼是因为过去未能掌控公司而心有不甘，又指当初讨论继任计划时，马斯克一度提议让其孩子来掌控通用人工智能（AGI）发展，让管理团队相当错愕。

马斯克于2018年离开OpenAI，目前亦经营AI公司xAI，并推出聊天机器人Grok，与ChatGPT竞争。他在诉状中表示，OpenAI在转型为营利性组织过程中，已背离其最初「为人类福祉发展AI」的创立使命。

美国加州奥克兰的一名法官本月裁定，该案将交由陪审团审理，预计于今年4月开庭。联邦法官早前亦已驳回OpenAI与微软试图避免陪审团审理的动议。

