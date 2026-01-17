Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地合资车企改革变阵抢市占 专家：经历「由降转升」发展阶段

更新时间：16:13 2026-01-17 HKT
发布时间：16:13 2026-01-17 HKT

曾在中国汽车市场占据主导的合资品牌，在新能源浪潮冲击下份额持续下滑。据乘联会数据，2025年12月，合资品牌在乘用车批发端的市场份额已跌破业界关注的「30%安全线」，与2016年黄金时期逾六成的占有率形成强烈对比。比亚迪董事长王传福在2024年曾预言，未来3至5年合资品牌在华份额可能进一步萎缩至10%。为求生存，合资车企正进行一场从销售模式到产品定价的全面变革。有专家指出，合资车企在中国市场将会经历「由降转升」的发展阶段，预计一两年内市场份额将触及谷底后逐步回升。

面对本土市场激烈的竞争与销量下滑，部分合资车企的中国工厂，已逼不得已从服务本土的核心基地，转向为集团消化产能、创造利润的出口枢纽。如悦达起亚去年的出口量，竟达到国内销量的两倍以上，中国工厂实质上已沦为一个外向型的生产基地。而福特中国的蒙迪欧、航海家等产品的出口，亦成为其维持盈利的关键支撑。

市场份额已跌破「30%安全线」

腾易研究院院长周丽君指出，部分合资企业因缺乏本土研发，主力车型仍是十多年前的「老面孔」，如日产轩逸、大众朗逸。这些产品曾成功迎合过去的年轻首购族，但如今市场主力已转变为40岁以上的「换购群体」，他们对智能化、电动化的要求远高以往。产品严重滞后于核心需求，直接导致了市场份额的流失。

为扭转颓势，合资车企正从多个方面发起反击。在销售网络层面，合资品牌正打破过往在华「两间合资伙伴、两套销售体系」的固有模式。福特中国率先行动，将原有的长安福特与江铃福特的销售渠道进行整合，成立统一的销售公司，旨在将约380间经销商网络进一步优化，提升单店销量与盈利能力。体量更为庞大的丰田中国，其改革更为系统。除了协调一汽丰田与广汽丰田，推动部分「双生车型」如卡罗拉与雷凌逐步合并，更在10个城市试点「单城单店」的并网模式——即在一个城市仅保留一间4S店，同时销售两间合资公司的全系车型。

在智能化追赶方面，合资品牌普遍选择与中国科技企业深度绑定以补足短板。与华为的合作最为广泛，大众奥迪、宝马等品牌通过采用其鸿蒙座舱、干昆智驾等技术快速提升软件体验。同时，通过投资或合资方式深化布局，如大众与地平线成立合资公司，也成为重要路径。

不惜采近乎「自杀式」定价策略

最惨烈、也最直接见效的反击，来自于割价抢市场。合资品牌去年不惜采取近乎「自杀式」的定价策略，试图以价换量。

东风日产最新推出的纯电中大型轿车N7，车长近5米，起售价却定在11.99万元人民币，不仅远低于2022年推出的同门电动SUV艾睿雅（27.28万元起），甚至比自家燃油B级车天籁的终端售价还要低。无独有偶，广汽丰田铂智3X的起售价不到11万，比前辈铂智4X近20万的起售价低了整整两个档次。

这种激进策略在短期内取得了显著效果。广汽丰田铂智3X上市一小时定单破万，三个月累计交付两万多台；东风日产N7上市50天大定突破两万，半年交付达4万台。这些「爆款」让身处困境的合资企业，重新尝到了增长的滋味。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔认为，合资车企在中国市场将会经历「由降转升」的发展阶段，预计一两年内市场份额将触及谷底后逐步回升。他指出，新能源汽车的产业链并未对合资车企关闭，而且部分合资车企已将车型研发项目，从国外总部迁至国内，以更贴近中国市场需求。随着合资车企加速布局，积极引进先进技术、优化产品组合，与自主品牌的差距将持续缩小。

