Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日媒调查「物理AI」竞争力 中国冠全球 百度、华为、腾讯包办三甲

商业创科
更新时间：15:13 2026-01-17 HKT
发布时间：15:13 2026-01-17 HKT

日经旗下周刊NIKKEI BUSINESS联同美国知识产权资讯公司LexisNexis，对「物理AI」领域全球竞争力进行调查。按专利申请国家和地区的综合实力排名，中国位居世界第一，美国以些微差距紧随其后。

按公司或机构排名，中国科技巨头百度（9888）、华为和腾讯（700）分别占据前三名，中国平安（2318）亦凭专利数量的优势位列第六。

三星、英伟达排第四及第五

排名第四及第五位是韩国三星电子及美国的英伟达。报道指，在专利质素方面，中国公司仍落后于英特尔、英伟达和Alphabet等美国公司。不过，华为已接近美国企业的水准。

该调查以「机械人技术」、「机器学习」、「AI」相关的有效专利为基础，综合考量专利数量与品质，作为总资产价值计算出「综合得分」。

物理AI相关专利的综合实力

排名 公司/机构名称 得分
1 百度 (中国) 4126
2 华为 (中国) 3645
3 腾讯 (中国) 3043
4 三星电子 (韩国) 2734
5 英伟达 (美国) 2154
6 中国平安保险 (中国) 1891
7 英特尔 (美国) 1543
8 LG电子 (韩国) 1393
9 Alphabet (美国) 1325
10 中国科学院 (中国) 835

来源：日经新闻

得分以「机器人技术」、「机器学习」及AI相关的有效专利为基础计算得出，截至2025年12月18日

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
00:49
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
5小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
5小时前
江西杀猪宴演变成失控抢食。抖音
00:42
杀猪宴︱备桌百席涌入4万人变丧尸抢食 博主遭派出所约谈︱有片
即时中国
6小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
21小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
5小时前
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
即时国际
3小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
2026-01-16 15:49 HKT
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
21小时前
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
时事热话
2026-01-16 11:06 HKT