日媒调查「物理AI」竞争力 中国冠全球 百度、华为、腾讯包办三甲
更新时间：15:13 2026-01-17 HKT
发布时间：15:13 2026-01-17 HKT
发布时间：15:13 2026-01-17 HKT
日经旗下周刊NIKKEI BUSINESS联同美国知识产权资讯公司LexisNexis，对「物理AI」领域全球竞争力进行调查。按专利申请国家和地区的综合实力排名，中国位居世界第一，美国以些微差距紧随其后。
按公司或机构排名，中国科技巨头百度（9888）、华为和腾讯（700）分别占据前三名，中国平安（2318）亦凭专利数量的优势位列第六。
三星、英伟达排第四及第五
排名第四及第五位是韩国三星电子及美国的英伟达。报道指，在专利质素方面，中国公司仍落后于英特尔、英伟达和Alphabet等美国公司。不过，华为已接近美国企业的水准。
该调查以「机械人技术」、「机器学习」、「AI」相关的有效专利为基础，综合考量专利数量与品质，作为总资产价值计算出「综合得分」。
物理AI相关专利的综合实力
|排名
|公司/机构名称
|得分
|1
|百度 (中国)
|4126
|2
|华为 (中国)
|3645
|3
|腾讯 (中国)
|3043
|4
|三星电子 (韩国)
|2734
|5
|英伟达 (美国)
|2154
|6
|中国平安保险 (中国)
|1891
|7
|英特尔 (美国)
|1543
|8
|LG电子 (韩国)
|1393
|9
|Alphabet (美国)
|1325
|10
|中国科学院 (中国)
|835
|
来源：日经新闻
得分以「机器人技术」、「机器学习」及AI相关的有效专利为基础计算得出，截至2025年12月18日
最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
2026-01-16 13:00 HKT
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
2026-01-16 15:49 HKT
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
2026-01-16 11:06 HKT