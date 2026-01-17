日媒调查「物理AI」竞争力 中国冠全球 百度、华为、腾讯包办三甲

日经旗下周刊NIKKEI BUSINESS联同美国知识产权资讯公司LexisNexis，对「物理AI」领域全球竞争力进行调查。按专利申请国家和地区的综合实力排名，中国位居世界第一，美国以些微差距紧随其后。

按公司或机构排名，中国科技巨头百度（9888）、华为和腾讯（700）分别占据前三名，中国平安（2318）亦凭专利数量的优势位列第六。

三星、英伟达排第四及第五

排名第四及第五位是韩国三星电子及美国的英伟达。报道指，在专利质素方面，中国公司仍落后于英特尔、英伟达和Alphabet等美国公司。不过，华为已接近美国企业的水准。

该调查以「机械人技术」、「机器学习」、「AI」相关的有效专利为基础，综合考量专利数量与品质，作为总资产价值计算出「综合得分」。

物理AI相关专利的综合实力