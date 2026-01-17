AI编程初创Replit据报融资4亿美元 估值增三倍至90亿美元

彭博引述知情人士报道，人工智能编程初创公司Replit将完成一轮新融资，其估值（包括筹集的资金）将增长至90亿美元，约为之前的三倍。

据报该公司正在进行深入讨论，计划筹集约4亿美元的资金。总部位于多伦多的成长阶段风投公司Georgian预计将领投此轮融资。该公司去年9月筹集了2.5亿美元资金，估值达30亿美元。其投资者包括Amex Ventures、Google的AI Futures Fund和彭博风投部门Bloomberg Beta。

Replit为被称为「氛围编程(vibecoding)」领域的领导者，该公司开发的工具允许专业开发者和新手使用AI编写和调试软件。Replit在2024年推出了一个AI代理，它不仅能编写代码，还能部署软件应用程式，是首批推出此类工具的公司之一。

新AI代理支援手机上写App

Replit日前发布了其代理的新版本，允许用户只需描述他们希望应用程式实现的功能，就能在Android和iOS上构建移动应用程式。它又可以帮助用户以最少的努力将软件发布到应用商店。Replit表示，用户可使用该工具构建移动游戏、个人生产力产品和移动商店等应用程序。

不过，Replit亦面临著其他初创公司，甚至大型科技公司的激烈竞争，OpenAI、Anthropic和微软均提供AI工具来简化软件开发流程；另一家AI编程初创公司Cursor最近的估值达到293亿美元。