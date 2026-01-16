支付宝推中国首个AI Agent商业协定 可用对话购物 「付费仍由用户主导」

蚂蚁集团旗下支付宝表示，联合阿里巴巴（9988）生态的千问应用程式（App）、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等伙伴，正式发布智能体商业信任协定（Agentic Commerce Trust Protocol，ACT协定），是中国首个面向商业AI代理需求设计的开放技术协定框架，为AI与电商、外卖等服务平台的协同，建立一套「通用语言」，让跨终端、跨系统、跨平台的AI任务执行变得更高效。

Agent推荐符合对话需求商品

支付宝指出，以千问App为例，凭ACT协议成功打通淘宝闪购与支付宝AI付，用户只需向千问发出指令「帮我点杯珍珠奶茶」，千问基于用户地理位置，智能推荐附近符合需求的商品，同步完成格价与优惠券自动核销，而用户仅需点击「选它」，确认支付宝付款，即可一键完成结帐。蚂蚁指，整个购物流程以对话式、自动化、不跳端的方式推进，千问化身专属「购物助手」，包办繁琐操作。

解决授权及安全问题

支付宝指出，ACT协议主要解决用户授权、资金交易安全等问题，当中支付宝为其搭建了「委托授权域」、「商业交互域」、「支付服务域」、「信任服务域」四大核心基础设施标准，实现AI操作全流程可追溯、可验证；并支持自动化交易流程，减少不必要的人工干预，提升服务效率；而统一多平台服务标准，亦避免体验的割裂。

「AI只做下单操作执行角色」

该企表示，与传统付款模式不同，在ACT协议的规则框架下，AI仅承担下单操作的执行角色，付款环节始终由用户主导或自主授权，在保障资金安全的前提下，为用户大幅节省时间成本。该企续指，对商家而言，未来接入AI原生应用时，只需按照协议标准配置统一接口，即可对接全渠道入口，无需单独进行复杂的API开发，大幅降低对接成本。

可预先下指令 抢机票酒店

支付宝指，目前ACT协议可使用在AI代买、企业自动化采购等多元场景，并提供两种付款模式。第一种梗式是即时付款，用户与AI实时对话，基于推荐列表自主决策，确认后完成付款授权与身份验证，适用于AI点外卖、日常购物等高频场景。第二种模式是委托授权，用户可提前设定时间窗口、金额上限、商家范围等条件，即便离线无指令，AI也能自动监测商品动态并完成下单结算，适用于机票、酒店预订等场景。

支付宝表示，该协议最大限度遵循兼容性、私隐性、开放性三大原则，全面适配现有商业与支付系统，并将伴随AI行业技术发展持续优化。该企续指，正积极推动更多支付服务商、商家与平台、AI开发者、智能终端生态厂商加入，共同完善协议内容，共建AI商业信任新生态。