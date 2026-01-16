渣打据报探讨出售印度零售信用卡业务 集团：当地聚焦多产品关系

彭博引述消息报道，渣打集团（2888）正在检讨其印度零售信用卡业务，此为渣打在全球增长最快主要经济体重塑业务更广泛策略的一部分。

报道指，渣打最近数周已跟部分持份者进行初步商讨，最快可能于今年内作出决定。目前商讨仍处初步阶段，未来可能出现变化。

或更广泛退出印度零售业务

消息续指，出售信用卡业务是其中一个选项，可试探进一步更广泛退出印度零售业务的可能性，但有关商讨可能会延迟，甚至告吹。此前渣打高层曾明言，集团准备放弃某些不愿意深化与渣打关系的印度信用卡客户。

渣打：信用卡业务不可或缺

渣打回应表示，其印度财富及零售银行业务策略是聚焦于多产品关系，并强力叠加国际银行服务，而信用卡仍是其中不可或缺的一部分。

事实上，渣打于2024年已透过出售印度的个人贷款组合，来缩减当地部分零售业务敞口。

外资银行持续缩减印度消费业务

过去10年，外资银行持续缩减在印度的消费业务。花旗于2023年将其印度零售业务，包括信用卡、按揭贷款及存款业务，出售予Axis Bank，作为集团收缩亚洲区业务行动之一。巴克莱集团更早在10多年前已退出印度的零售贷款业务。目前德意志银行亦正与多家贷款机构洽售其印度零售及财富管理业务。