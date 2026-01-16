启德体育园委任金民豪为候任行政总裁 曾带领香港迪士尼乐园扭亏

启德体育园有限公司宣布，由即日起委任金民豪为候任行政总裁，将于2026年4月1 日接替现任行政总裁庄泽基。他在2008年至2016年出任香港迪士尼乐园行政总裁，任内带领香港迪士尼实现开园后首次盈利。

4月上任 庄泽基转任高级顾问

启德体育园指，庄泽基过去近十年带领启德体育园落成，成功将其打造成世界级的体育、娱乐、文化与休闲体验的胜地。他将于4月1日从现职转任为高级顾问。为确保交接顺利，过渡期间两人将紧密合作，直至正式履新。此项任命经公司及其董事会严谨遴选程序通过，充分展现公司长远的策略规划。

金民豪曾任旅发局驻京首席代表

金民豪在娱乐、旅游及消费行业拥有逾30年经验。2008年8月获香港迪士尼罗致，成为首为华人行政总裁，当时正值金融海啸，乐园入场人数远不及预期，翻查资料，乐园在2008财年亏损高达15.7亿元。另外美国公司文化亦与香港旅游业界和传媒关系欠佳。而在金民豪上任后，与本地业界关系随即改善，又推出多项开源节流措施，亏损逐渐收窄，更在2012财年实现转亏为盈，任内经历3个园区扩建，并落实兴建新酒店。

据知金民豪与政府关系良好，旅游业界人脉广，曾出任旅发局驻京首席代表，其他公职包括旅游策略咨询委员会委员、发改委下中国游艺机游乐园协会对外交流委员会副主任，曾获英国知名旅游景点专业人士新闻出版社Blooloop评为全球主题娱乐行业10大最具影响力人物，是唯一入选的中国人。



启德体育园有限公司董事会表示，金民豪兼具国际视野与本地触觉，这一独特优势将有助带领启德体育园迈进新里程。

董事会又感谢庄泽基过去近十年的领导和贡献，特别是他为启德体育园赢得21项国际殊荣，推动启德体育园继续成为香港珍贵的标志。作为启德体育园有限公司的首任行政总裁，庄泽基自项目启动以来，为园区的设计、兴建及营运提供策略性指导。他成功建立了一支跨专业团队，统筹各个范畴的发展，将启德体育园建构成集体育、文化、娱乐、零售及社区生活于一体的香港标志性地标。

