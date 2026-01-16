Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google推TranslateGemma开源模型 支援55种语言翻译 最小参数手机亦可用

商业创科
更新时间：14:28 2026-01-16 HKT
发布时间：14:28 2026-01-16 HKT

Google DeepMind今日发布全新开源翻译模型TranslateGemma，基于Gemma 3架构，提供4B、12B及27B三种参数规模，支援55种语言互译。新模型透过蒸馏Gemini大模型的知识，令12B版本表现完胜参数大一倍的Gemma 3 27B模型。

技术上，TranslateGemma采用两阶段微调，结合监督式学习（SFT）及强化学习（RL），提升译文自然度。除了55种核心语言，模型更潜在覆盖近500种语言，并保留Gemma 3的多模态能力，提升图像翻译表现。

三种规格针对不同场景：4B专攻手机及边缘设备，12B适合电脑本地开发，27B则追求极致准确度，单张H100 GPU即可驱动。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
4小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
3小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
6小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
17小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
22小时前
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教预知电动车死亡陷阱
03:35
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教电动车逃生手册预知死亡陷阱
申诉热话
7小时前
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
影视圈
5小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
18小时前