Google推TranslateGemma开源模型 支援55种语言翻译 最小参数手机亦可用

Google DeepMind今日发布全新开源翻译模型TranslateGemma，基于Gemma 3架构，提供4B、12B及27B三种参数规模，支援55种语言互译。新模型透过蒸馏Gemini大模型的知识，令12B版本表现完胜参数大一倍的Gemma 3 27B模型。

技术上，TranslateGemma采用两阶段微调，结合监督式学习（SFT）及强化学习（RL），提升译文自然度。除了55种核心语言，模型更潜在覆盖近500种语言，并保留Gemma 3的多模态能力，提升图像翻译表现。

三种规格针对不同场景：4B专攻手机及边缘设备，12B适合电脑本地开发，27B则追求极致准确度，单张H100 GPU即可驱动。

