劳工权益组织称Labubu工厂剥削劳工 泡泡玛特挫近5% 回应外媒指正调查事件

有海外劳工权益组织声称，泡泡玛特（9992）知名IP Labubu的制造工厂存在剥削劳工的情况。

泡泡玛特中午收报180.2元，挫4.75%，创近1年低。

据BBC报道，美国的非政府组织「中国劳工观察(China Labor Watch，CLW)」指称，其调查发现泡泡玛特的一间供应商要求员工过度加班、签署空白或不完整的合约，并且不给予带薪休假。

泡泡玛特：定期对供应商进行审查

泡泡玛特回应BBC指，正调查这些指控，表示若这些指控被属实，将坚决要求制造商纠正做法。泡泡玛特又指，公司定期对供应商进行审查，包括由国际认可的检查员进行的年度独立第三方审查。

据报「中国劳工观察」的报告表示，对一间位于广东省的Labubu制造商Shunjia Toys Co Ltd进行了深入调查。CLW称，该工厂是泡泡玛特的「核心制造设施」，雇用了4,500多名工人。

CLW称存在非法加班、缺安全培训

CLW表示，对该工厂的51名员工进行了当面采访，讨论了招聘、合同和工作条件等问题，称该工厂存在劳工问题，包括据称非法加班时间、不明确的合同做法以及缺乏安全培训和保护。

该组织表示，工厂中未发现童工，但雇用了16岁的工人，他们与成人受到相同的工作条件对待，没有按照中国法律要求提供特殊照顾。CLW促泡泡玛特立即采取行动解决问题，包括应补偿受影响的工人，确保其生产线符合中国劳动法和国际认可的劳工标准。