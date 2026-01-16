Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劳工权益组织称Labubu工厂剥削劳工 泡泡玛特挫近5% 回应外媒指正调查事件

商业创科
更新时间：12:48 2026-01-16 HKT
发布时间：12:48 2026-01-16 HKT

有海外劳工权益组织声称，泡泡玛特（9992）知名IP Labubu的制造工厂存在剥削劳工的情况。

泡泡玛特中午收报180.2元，挫4.75%，创近1年低。

据BBC报道，美国的非政府组织「中国劳工观察(China Labor Watch，CLW)」指称，其调查发现泡泡玛特的一间供应商要求员工过度加班、签署空白或不完整的合约，并且不给予带薪休假。

泡泡玛特：定期对供应商进行审查

泡泡玛特回应BBC指，正调查这些指控，表示若这些指控被属实，将坚决要求制造商纠正做法。泡泡玛特又指，公司定期对供应商进行审查，包括由国际认可的检查员进行的年度独立第三方审查。

据报「中国劳工观察」的报告表示，对一间位于广东省的Labubu制造商Shunjia Toys Co Ltd进行了深入调查。CLW称，该工厂是泡泡玛特的「核心制造设施」，雇用了4,500多名工人。

CLW称存在非法加班、缺安全培训

CLW表示，对该工厂的51名员工进行了当面采访，讨论了招聘、合同和工作条件等问题，称该工厂存在劳工问题，包括据称非法加班时间、不明确的合同做法以及缺乏安全培训和保护。

该组织表示，工厂中未发现童工，但雇用了16岁的工人，他们与成人受到相同的工作条件对待，没有按照中国法律要求提供特殊照顾。CLW促泡泡玛特立即采取行动解决问题，包括应补偿受影响的工人，确保其生产线符合中国劳动法和国际认可的劳工标准。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
3小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
4小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
2小时前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
16小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
21小时前
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
23小时前
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教预知电动车死亡陷阱
03:35
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教电动车逃生手册预知死亡陷阱
申诉热话
6小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
16小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
15小时前