周大福强化国际扩张 曼谷新店Siam Paragon揭幕

周大福（1929）宣布，于泰国曼谷地标商场暹罗百丽宫（Siam Paragon）开设全新门店，并任命中国演员杨洋为全球品牌代言人。

曼谷新店以品牌标志性的「周大福红」为主色调，并推出具有泰国特色的独家产品，致敬当地传统文化。周大福珠宝集团副主席郑志雯表示，随著集团积极推进品牌转型，在国际市场打造卓越零售体验是周大福珠宝国际扩展策略的关键举措。

该公司表示，正采用双轨扩张策略，一方面振兴现有主要市场，另一方面开拓高潜力新市场。继2025年11月于新加坡星耀樟宜机场开设东南亚首间新设计门店后，曼谷新店紧接落成。集团预计于2026年6月底前首度进军澳洲市场，并在加拿大增设新店，未来两年内计划拓展至中东市场。

截至去年12月31日，周大福市值约1,220亿港元，全球门店网络逾5,000间。截至2026财年上半年（2025年4月至9月），国际市场（含中国免税业务）零售额按年增长近17%，国际零售点约60个。