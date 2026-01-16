Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

传万科承诺偿还四成本金 违约风险暂缓 美债价狂飙 人民币债一度涨停

更新时间：11:53 2026-01-16 HKT
发布时间：11:53 2026-01-16 HKT

据彭博报道，濒临违约边缘万科大幅修订债务展期方案，提议就部分即将到期的债券预先偿还高达40%的本金。此举远超市场预期，认为有潜力缓解其违约风险。消息刺激其美元及人民币债券价格周五全线暴涨，多只人民币债更因涨幅过大而触发盘中临时停牌。

报道指，万科就两笔上月已到期并寻求延期支付的债券提出修订方案，承诺偿还40%的本金。此外，针对另一笔将于1月22日面临投资者行使回售权（Put Option）的债券，万科亦提出类似的现金偿付建议。现金支付将优先于延期方案中的其他选项，但这些选项仍需获得债券持有人批准才能进行。

消息刺激万科美元债周五早段急升4美仙，延续昨日升势。但目前两只债券的交易价格仍处于约25美仙的深度财困水平。另外，多只人民币债券因价格飙升而在周五早市暂停交易。

5-10%已足够 新方案远超市场预期

深圳信贷评级初创公司RatingDog创始人姚煜表示，万科的新方案远超市场预期。为了获得投资者批准，其实即使只付5%至10%的首期本金也已经足够。

