汇丰据报研究出售新加坡保险业务 启动策略性评估

汇丰控股（005）开始对其在新加坡的保险业务进行策略性评估，包括潜在的出售，作为其全球业务重组的一部分。

彭博报道日前引述消息指，汇丰正与一家财务顾问合作，就新加坡业务进行评估，有关业务估值可能超过10亿美元（约78亿港元），现时已有数家保险公司和投资公司表达了初步兴趣。

汇丰指今次评估将涵盖汇丰人寿新加坡（HSBC Life Singapore），并将「考虑所有选项」，目前尚未做出决定。该行又表示，新加坡是「集团的优先市场」，并将继续向该城市的客户提供保险产品。汇丰表示，该行专注于在有「明确竞争优势」并且有最大增长机会和支持客户的领域提高领导地位和市场份额。

汇丰过去通过有机扩张和收购来扩大其在新加坡的保险业务，包括在2022年以5.29亿美元收购安盛保险私人有限公司（AXA Insurance Pte）。

自2024年上任以来，汇控行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）已经进行了该行至少十年来最大规模的重组，精简管理层并裁减数千个工作岗位。他将汇丰重组为四个新部门，并退出了他的前任曾认为对该行未来至关重要的一些业务。