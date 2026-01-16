福特传与比亚迪洽谈购混能电池 议员轰贬低美国标志性企业地位

据彭博引述消息报道，美国车厂福特汽车（Ford）正与中国电动车巨头比亚迪（BYD）进行洽商，探讨为福特海外工厂供应混能车电池的可能性。消息刺激比亚迪今日（16日）升1.41%，目前报100.5元。惟此举随即引来美国政界强烈反弹，有众议员直斥福特若再与中国电池厂合作，将有损其「美国标志性企业」的地位。

报道指出，比亚迪是福特正在接触的数家电池供应商之一，双方的谈判旨在为福特海外工厂扩大生产的混能车提供电池。这些海外生产的混能车将出口至全球各地，包括美国市场；不过，福特在美国本土销售的大部分混能车，仍将由北美工厂供应。目前双方尚未有即将达成协议的迹象。

福特自2020年起已在中国与长安汽车的合资工厂使用比亚迪电池，双方并非首次合作。福特发言人对传闻不予置评，仅表示公司会与众多企业就各种事务保持沟通。

议员炮轰：应与盟友合作非对手

福特此举在美国政界引发争议。众议院中国问题特别委员会主席John Moolenaar发表声明，强烈批评福特若继宁德时代后，再与第二家中国电池公司合作，将会贬低福特作为美国标志性企业的地位。他强调，「福特应该与我们的盟友合作，而不是对手。」