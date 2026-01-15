周大福创建收购华东3工业物业 物流版图扩至长三角地区

周大福创建（659）宣布已签署买卖协议，向TPG Angelo Gordon旗下基金收购三项位于华东的工业物流物业的100%权益。该三项工业物流物业的可出租总面积约172万平方英呎，地处长三角核心经济枢纽，被视为具策略性优势。集团预期，交易完成后可为集团贡献稳定现金流，支持长远发展。

物流资产增至12项 可出租面积超1450万呎

集团目前在香港、成都、武汉、苏州及东莞共持有九项物流资产，是次收购完成后，周大福创建于中国内地及香港持有的物流资产将由9项增至12项，总可出租面积由约1,279万平方英呎扩大至约1,451万平方英呎。集团表示，此举扩充了资产规模，更强化集团在长三角核心区域的战略布局，完善其内地物流网络。

集团表示，新购物业均配备可持续发展设施，并全部取得LEED金级认证，符合行业领先标准，此举亦体现集团在ESG方面的投资承诺。

周大福创建联席行政总裁郑志明表示，是次收购符合集团的投资策略，因公司一直物色具备稳健现金流及理想回报的优质物流资产，以提升资产组合质素并发挥协同效益。集团是次拓展长三角地区，是继去年九月进军大湾区后又一举措，进一步巩固公司于内地核心经济区的资产布局。