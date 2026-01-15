信和旗下商场新春投放逾千万 料人流及生意额升10% 旅客增两成

信和集团资产管理董事蔡碧林表示，为迎接农历新年，新春期间集团将投放总额逾1,000万元，积极配合政府推动香港旅游业，致力推广香港「亚洲盛事之都」及近期「粤车南下」政策，料人流可因此按年上升10%，旅客人数更有望按年上升逾20%。

料艺术盛世助力整体生意额增10%

蔡碧林指出，集团旗下商场与徐悲鸿艺术委员会、悲鸿静文艺术研究中心携手合作举办马年国宝级艺术盛事，期望透过这次创新艺术盛事，进一步巩固旗下商场作为消费热点的地位，助力推动香港零售及旅游经济的同步发展，料旗下商场的整体生意额预期可达按年10%的增长。

五大商场共献艺术盛事

蔡碧林补充，是次合作为了可提升群众的参与度与社区价值，除了特别设计多个AI互动体验，奥海城将以全港首个660吋室内超巨型屏幕首度亮相，上演骏马奔腾的磅礡盛景。她续指，屯门市广场邀得大中华区首位LEGO专业认证大师洪子健合作，打造全港首个LEGO颗粒重现徐悲鸿经典名作的艺术装置，首次以近40万粒LEGO颗粒重现徐悲鸿经典名作《六骏图》及《奔马图》。