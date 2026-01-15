屈臣氏为185周年揭幕 今年拟增1000家店舖 扩大全球业务网络

屈臣氏集团今日（15日）宣布，正式为185周年揭幕，并将于全球31个市场举办一连串庆祝活动。集团指出，从一家西药房起步，发展成全球零售业领袖，业务遍布亚洲及欧洲31个市场，营运超过17,000家店舖；而今年将计划新增约1,000家店舖，并投资合共38亿港元（约4.9亿美元）于开设新店、升级店舖、增强零售科技及供应链，进一步扩大全球业务网络及强化O+O平台。

去年健康产品录8%增长

集团又指，去年健康产品类别录得8%增长，欧洲市场更达双位数增幅；美容产品类别增长为6%，亚洲市场同样录得双位数增幅。同时，集团持续投资强化O+O（线下及线上）平台，O+O销售录得双位数增长，反映顾客倾向跨渠道购物。至于全球会员人数更于年内新增1,000 万，由1.7亿增长至超过1.8亿。

「重点不是预测未来，而是准备迎接未来」

屈臣氏集团行政总裁倪文玲提到，市场瞬息万变，科技重塑行业，顾客期望不断提升，因此当讨论下一世纪策略时，「重点不是预测未来，而是作好准备，迎接未来」，因此集团亦一如既往，坚守多年来核心价值——履行对顾客、同事及合作伙伴的承诺，并坚持负责任的经营理念。

