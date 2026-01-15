Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

顺丰与极兔相互持股 涉资83亿 顺丰将成极兔第二大股东

商业创科
更新时间：12:48 2026-01-15 HKT
发布时间：12:48 2026-01-15 HKT

极兔速递（1519）与顺丰控股（6936）宣布，达成战略性相互持股协议，总投资额达83亿元；完成后，顺丰将成为极兔第二大股东。消息传出后，两家公司股价今早均见造好。其中顺丰控股曾升逾半成至37.28元，中午则报36.24元，升约2.5%；极兔速递同样冲高后回落，曾升逾3%，中午报11.74元，无起跌。

根据协议，极兔速递将向顺丰控股增发8.22亿股B类股份，发行价为每股10.10元；而顺丰控股则将向极兔速递增发约2.26亿股H股股份，发行价为每股36.74港元。交易完成后，顺丰控股将持有极兔速递10%的股份，极兔速递则将持有顺丰控股4.29%的股份。

把握全球电商物流发展机遇

双方指出，此次合作旨在结合双方优势资源，构建一个覆盖更广、效率更高、更具韧性的全球一体化物流网络，以把握中国企业出海及全球电商物流发展的庞大机遇。

极兔速递创始人李杰与顺丰控股创始人王卫共同表示，此次相互持股是双方关系深化的重要里程碑，标志着从业务协同走向更紧密的战略共赢。双方将携手打造更高效的全球智慧物流网络，为客户创造更卓越的全球供应链价值。

