中国据报国安为由 促停用美国及以色列网络安全软件 博通及思科势受累

商业创科
更新时间：11:46 2026-01-15 HKT
发布时间：11:46 2026-01-15 HKT

据路透引述消息报道，中国当局基于国家安全考虑，近日已通知内地公司停止使用大约十几家美国和以色列公司生产的网络安全软件，料对博通（AVGO）及思科（CSCO）等企业产生重大影响，由于博通旗下VMwar在中国市场广泛应用，思科旗下Cisco Secure等产品亦长期在中国营运，因此有关停用通知将这些公司失去大量中国客户。

多间网络安全软件企业受影响

至于其他受影响的网络安全软件企业，还包括Palo Alto Networks（PANW）、Fortinet（FTNT）、CyberArk（CYBR）、CrowdStrike（CRWD）、Alphabet（GOOGL）旗下Mandiant，以及法国国防企业Thales旗下Imperva等。同时，以色列公司Check Point（CHKP）、Orca Security及Cato Networks所开发的软件亦被禁用。

推动国产网络安全软件崛起

不过，事件为中国网络安全行业带来发展契机，促使企业加大研发投入，提升技术水平，推动国产网络安全软件的崛起，进一步保障国家关键资讯基础设施与资料安全，符合国家相关法律法规的要求。

另一方面，部份被禁的美国和以色列公司曾多次指控中国的黑客行动，但中国对此予以否认。其中Check Point上月发报告称，某欧洲政府机构遭疑似中国关联攻击；去年9月，Palo Alto报告亦称中国黑客针对全球外交官。

