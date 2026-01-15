OpenAI与晶片初创Cerebras签AI算力合作 传涉逾100亿美元

OpenAI与Cerebras Systems签署合作协议，OpenAI将使用Cerebras作为算力供应商，获取相当于750兆瓦的计算能力。据联合声明，相关基础设施将分多个阶段建设，直到2028年，并由Cerebras负责托管。虽然具体条款未披露，但彭博引述知情人士报道，这宗交易的规模超过100亿美元。

OpenAI联合创始人兼总裁Greg Brockman表示，这项合作将使ChatGPT不仅成为功能最强大，而且也是世界上最快的AI平台，这种速度将有助于「解锁下一代使用案例，并为AI带来下一个十亿用户」。

Cerebras为半导体初创公司，在使用超大型晶片处理讯息上采用独特方法。报道指，在早前以Cerebras产品运行OpenAI GPT-OSS-120B模型的案例中，其运行速度比传统硬件快15倍。该公司正寻求其技术获广泛采用，以挑战市场领导者英伟达。据声明，Cerebras和OpenAI自2017年以来一直在探索合作的想法。



