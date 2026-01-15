Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI与晶片初创Cerebras签AI算力合作 传涉逾100亿美元

商业创科
更新时间：11:37 2026-01-15 HKT
发布时间：11:37 2026-01-15 HKT

OpenAI与Cerebras Systems签署合作协议，OpenAI将使用Cerebras作为算力供应商，获取相当于750兆瓦的计算能力。据联合声明，相关基础设施将分多个阶段建设，直到2028年，并由Cerebras负责托管。虽然具体条款未披露，但彭博引述知情人士报道，这宗交易的规模超过100亿美元。

OpenAI联合创始人兼总裁Greg Brockman表示，这项合作将使ChatGPT不仅成为功能最强大，而且也是世界上最快的AI平台，这种速度将有助于「解锁下一代使用案例，并为AI带来下一个十亿用户」。

Cerebras为半导体初创公司，在使用超大型晶片处理讯息上采用独特方法。报道指，在早前以Cerebras产品运行OpenAI GPT-OSS-120B模型的案例中，其运行速度比传统硬件快15倍。该公司正寻求其技术获广泛采用，以挑战市场领导者英伟达。据声明，Cerebras和OpenAI自2017年以来一直在探索合作的想法。


 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
17小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
15小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
19小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
23小时前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
即时国际
4小时前
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
奇闻趣事
5小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
18小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
19小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
3小时前