WeLab完成逾17亿D轮战略融资 获保诚及汇丰等支持

商业创科
更新时间：11:12 2026-01-15 HKT
发布时间：11:12 2026-01-15 HKT

金融科技平台WeLab宣布，完成逾17亿港元（即2.2亿美元）的D轮战略融资，创下2025年亚洲数字银行最大规模融资纪录，亦为WeLab成立以来的最大单轮融资。

本轮融资涵盖债务及股权资金，获得多家投资方及策略资本伙伴支持，包括保诚香港、富邦银行（香港）、汇丰银行、香港投资管理有限公司（于2025年4月的投资）、TOM集团（追加投资）及安联集团（追加投资）。 

全力拓展东南亚业务

WeLab表示，本轮融资将用作全力拓展东南亚业务，同时透过提供更丰富多元的金融产品及加速客户增长，进一步巩固香港市场的领导地位。此外，该行亦将投放更多资源开发以先进科技为核心的创新业务领域，持续优化产品及平台，并寻求战略性的并购机会。

该行又指，是次集资亦将支持早前公布的AI愿景，以及与Google建立以「AI-first」人工智能为核心的战略伙伴关系，以革新亚洲数字银行服务。展望未来，AI的应用将成为推动WeLab扩展规模、产品多样化及持续创新的关键引擎。

WeLab创办人及集团行政总裁龙沛智表示，该行业务涵盖3个市场，并在香港及印尼营运两家数字银行，充分具备营运规模及实战经验等优势，凭借迅速增长的客户群及市场领导地位，印证集团拥有把握机遇、加速扩展及持续创新的实力。

