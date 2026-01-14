Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇控传探讨出售新加坡保险业务 估值或达78亿

商业创科
更新时间：22:21 2026-01-14 HKT
发布时间：22:21 2026-01-14 HKT

彭博引述消息人士报道，汇控（005）正就其新加坡保险业务探讨不同的选项，包括出售，是继集团行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）带领重组全球其他业务后又一行动。

数名投资者表达初步兴趣

报道引述消息人士指，汇控正与一家财务顾问合作，就汇丰人寿保险（新加坡）进行评估，有关业务估值可能超过10亿美元（约78亿港元），现时已有数家保险公司和投资公司表达了初步兴趣。消息人士续指，目前评估仍处初步阶段，汇控未作最终决定。

发言人：不评论揣测 新加坡市场至关重要

汇控发言人拒绝就市场揣测作出评论，仅称新加坡作为国际财富及批发枢纽，汇控致力发展这个市场；同时新加坡对该集团的策略至关重要，且为集团投资与增长的核心重点之一。

汇控新加坡保险业务包括人寿、危病、储蓄、个人意外及健康。汇控过去透过自然增长及收购来扩展其新加坡保险业务，包括在2022年以5.29亿美元完成收购新加坡安盛保险。

汇控评估20亿欧元企业贷款组合交易需求

另外，彭博引述消息指，汇控正在评估投资者对一项重大风险转移交易的需求，该交易与一笔约20亿欧元（约181.6亿港元）的投资级企业贷款组合相关。此项风险转移的规模约为参考组合的10%。而该潜在交易的最终条款仍有待与投资者进一步磋商。汇控发言人对此拒绝置评。

