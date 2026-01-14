传承教育伙恒生大学办课程 融入郑裕彤管理哲学 收益净额捐予周大福旗下慈善基金

传承教育集团（8195）公布，与恒生大学知识交流学院及亲子头条订立谅解备忘录，就名为《企业家精神CEO证书课程》的行政人员持续进修课程，作潜在合作。谅解备忘录持续至2027年3月底。

办「企业家精神CEO证书课程」

根据谅解备忘录，订约方有意就有关该课程的所有方面进行合作，包括课程管理、学生招收及校友活动，以及受益机构的协调，当中恒大知识交流学院及传承教育的主要人员，须共同签署该课程未来发出的结业证书。

谅解备忘录指出，订约方同意该课程的课程费用，所得款项净额将全数捐赠予支持「大粒MAC教室」及「语文的生命」，这些慈善项目均由周大福企业旗下净缘慈善基金发起，且与亲子头条合办。亲子头条将负责协调相关受益机构。

KenSir吕宇健加入教学团队

传承教育指，该课程为行政人员持续进修课程，以周大福前掌舵人郑裕彤的管理哲学为中心，主要包括德行伦理学、组织文化及企业社会责任。传承教育指，该公司有权把与投资和国际动态相关的内容，放在该课程的单元下教授，而其大股东「KenSir」吕宇健预期将作为该课程的核心成员，加入教学团队。