Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

传承教育伙恒生大学办课程 融入郑裕彤管理哲学 收益净额捐予周大福旗下慈善基金

商业创科
更新时间：20:34 2026-01-14 HKT
发布时间：20:34 2026-01-14 HKT

传承教育集团（8195）公布，与恒生大学知识交流学院及亲子头条订立谅解备忘录，就名为《企业家精神CEO证书课程》的行政人员持续进修课程，作潜在合作。谅解备忘录持续至2027年3月底。

办「企业家精神CEO证书课程」

根据谅解备忘录，订约方有意就有关该课程的所有方面进行合作，包括课程管理、学生招收及校友活动，以及受益机构的协调，当中恒大知识交流学院及传承教育的主要人员，须共同签署该课程未来发出的结业证书。

谅解备忘录指出，订约方同意该课程的课程费用，所得款项净额将全数捐赠予支持「大粒MAC教室」及「语文的生命」，这些慈善项目均由周大福企业旗下净缘慈善基金发起，且与亲子头条合办。亲子头条将负责协调相关受益机构。

KenSir吕宇健加入教学团队

传承教育指，该课程为行政人员持续进修课程，以周大福前掌舵人郑裕彤的管理哲学为中心，主要包括德行伦理学、组织文化及企业社会责任。传承教育指，该公司有权把与投资和国际动态相关的内容，放在该课程的单元下教授，而其大股东「KenSir」吕宇健预期将作为该课程的核心成员，加入教学团队。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
3小时前
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
00:39
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
突发
3小时前
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
6小时前
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
饮食
9小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
13小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
4小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
8小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
5小时前