宏福苑大火｜保联料1月累计向灾户赔偿逾3亿元 未见保费特别调高

大埔宏福苑火灾发生至今一个多月，香港保险业联会主席徐志坚表示，截至去年12月19日，业界已向受灾住户赔偿逾2.57亿元，估计到1月份有关数字已超过3亿元，主要涉及家居保险、医疗保险及寿险的赔偿。

大厦20亿火险保额未定方案 或付于重建

有关宏福苑的20亿元大厦火险保额，以及3亿元建筑全险保额的赔偿，保联行政总监刘佩玲称，这方面的赔偿需有待政府最终方案出台才有决定，故保险公司赔款多少及如何赔偿将视乎到底是原址重建、拆卸觅址重建，抑或是政府收回业权。若政府收回业权，保险公司可能将赔款直接付予政府用于重建；如不重建，或许透过业主立案法团将赔款发回居民。

保联一般保险总会主席张健强指，此刻未见保险公司因宏福苑火灾将相关险种保费特别调高，但审核程序可能会询问多些问题，如大厦维修是聘用什么维修工程公司，相信审核过程会较复杂。

粤车南下相关保单约700张 未见索偿

另外，「粤车南下」于去年11月中落实，并于12月下旬正式入境香港市区。张健强指，至今保险业界共发出约700张该类车险保单，现有6间保险公司提供「粤车南下」车保服务，暂未有索偿个案。此外，他指因应首批持牌网约车平台预计在今年第四季投入营运，保险业界冀向网约车平台收集相关数据，以便精准核保，保联下周将与4家网约车平台公司会面，估计第2季可就有关车险产品进行设计和定价工作。

研究优化自愿医保 控制保费升幅

医疗通胀令医疗保险保费急升成关注，刘佩玲称，保联已成立专责小组作出研究，并已委托理工大学进行研究调查，预计今季公布调查结果；同时会检视现有医保产品是否存在缺陷，以及滥用、浪费情况，冀在自愿医保的框架下有所优化，以控制保费升幅。

宏利及安盛后 再有3险企计划迁册来港

继宏利后，身兼安盛中国大陆、香港及澳门行政总裁的保联副主席尹玄慧预计，安盛将于本月尾可完成迁册回港，另有约3家保险公司亦计划迁册。