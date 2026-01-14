阿里千问AI料1.15发布重磅产品迭代 阿里云今年目标取全中国80%增长份额
更新时间：16:12 2026-01-14 HKT
发布时间：16:12 2026-01-14 HKT
发布时间：16:12 2026-01-14 HKT
阿里巴巴（9988）旗下AI助手千问预告，将于周四（15日）举办「有问必达」产品发布会，内媒报道，千问将有「重磅产品迭代」。阿里巴巴股价收报169元，升5.7%，该股已连续四日大涨，累升18.5%。
阿里千问在官方平台指出，千问应用程式（App）将在杭州总部发布多项全新功能，将「开启办事时代」。
千问App月活用户突破1亿
内媒《科创板日报》引述消息报道，千问App消费者（C端）月活跃用户数已突破1亿名，在学生和白领人群中急速增长。
拟将千问建成超级App
报道指，阿里已成立千问C端事业群，早前曾在内部提及，其首要目标是将千问建立成为一款超级App，成为AI时代用户的第一入口，未来亦将成为AI助手，覆盖眼镜、电脑、汽车等场景，旨在「让每一个普通人都能随时随地使用AI，并持续从中受益」。
阿里云：增量10%已大于上一年全量
另一方面，阿里旗下阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光指出，阿里云目标是取得2026年中国AI云市场增量的80%。他又称，「下一年增量的10%都会大于上一年的全量」，故认为过去取得的成绩已并不重要，变化才刚刚开始。
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
2026-01-13 16:39 HKT