Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里千问AI料1.15发布重磅产品迭代 阿里云今年目标取全中国80%增长份额

商业创科
更新时间：16:12 2026-01-14 HKT
发布时间：16:12 2026-01-14 HKT

阿里巴巴（9988）旗下AI助手千问预告，将于周四（15日）举办「有问必达」产品发布会，内媒报道，千问将有「重磅产品迭代」。阿里巴巴股价收报169元，升5.7%，该股已连续四日大涨，累升18.5%。

阿里千问在官方平台指出，千问应用程式（App）将在杭州总部发布多项全新功能，将「开启办事时代」。

千问App月活用户突破1亿

内媒《科创板日报》引述消息报道，千问App消费者（C端）月活跃用户数已突破1亿名，在学生和白领人群中急速增长。

拟将千问建成超级App

报道指，阿里已成立千问C端事业群，早前曾在内部提及，其首要目标是将千问建立成为一款超级App，成为AI时代用户的第一入口，未来亦将成为AI助手，覆盖眼镜、电脑、汽车等场景，旨在「让每一个普通人都能随时随地使用AI，并持续从中受益」。

阿里云：增量10%已大于上一年全量

另一方面，阿里旗下阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光指出，阿里云目标是取得2026年中国AI云市场增量的80%。他又称，「下一年增量的10%都会大于上一年的全量」，故认为过去取得的成绩已并不重要，变化才刚刚开始。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
3小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
10小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
7小时前
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
9小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
20小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
2026-01-13 16:39 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
2小时前