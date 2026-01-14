阿里千问AI料1.15发布重磅产品迭代 阿里云今年目标取全中国80%增长份额

阿里巴巴（9988）旗下AI助手千问预告，将于周四（15日）举办「有问必达」产品发布会，内媒报道，千问将有「重磅产品迭代」。阿里巴巴股价收报169元，升5.7%，该股已连续四日大涨，累升18.5%。

阿里千问在官方平台指出，千问应用程式（App）将在杭州总部发布多项全新功能，将「开启办事时代」。

千问App月活用户突破1亿

内媒《科创板日报》引述消息报道，千问App消费者（C端）月活跃用户数已突破1亿名，在学生和白领人群中急速增长。

拟将千问建成超级App

报道指，阿里已成立千问C端事业群，早前曾在内部提及，其首要目标是将千问建立成为一款超级App，成为AI时代用户的第一入口，未来亦将成为AI助手，覆盖眼镜、电脑、汽车等场景，旨在「让每一个普通人都能随时随地使用AI，并持续从中受益」。

阿里云：增量10%已大于上一年全量

另一方面，阿里旗下阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光指出，阿里云目标是取得2026年中国AI云市场增量的80%。他又称，「下一年增量的10%都会大于上一年的全量」，故认为过去取得的成绩已并不重要，变化才刚刚开始。