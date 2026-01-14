龙旗科技今招股 入场费3131元 小米为最大客户 引入高通等基石投资者

已于A股上市的内地智能产品和服务提供商龙旗科技 （9611），由今日（14日）起至下周一（19日）招股，拟发行5,225.91万股H股，一成香港公开发售，招股价最高31元，集资最多约16.2亿元，每手100股，入场费3,131.26元，将于1月22日正式挂牌，花旗、海通国际及国泰君安国际为联席保荐人。

招股价较A股最少折让46%

龙旗科技A股（603341）周二收报51.64元人民币（约57.72港元），即H股较A股最少折让46%。

值得留意的是，该股引入高通旗下Qualcomm、江西国控、豪威集团（501）旗下OmniVision HK、香港裕同、青岛观澜及国泰君安证券投资（香港）有限公司（与观澜场外掉期有关）、Endless Growth为基石投资者，投资金额合共约4.4亿元，占申购比例约27%。

全球最大智能手机ODM厂商

招股书显示，龙旗科技为全球知名智能产品品牌商和领先的科技企业提供解决方案，包括产品研究、设计、制造及支持。根据弗若斯特沙利文资料，以2024年消费电子ODM出货量计，集团是全球第二大消费电子ODM厂商，占22.4%的市场份额；同期以智能手机ODM出货量计，亦是全球最大的智能手机ODM厂商，占32.6%的市场份额。

招股书又指，集团已形成覆盖广泛的核心客群，包括小米（1810）、三星电子、联想（992）、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌。其中，小米是最大客户，并持有公司4.9%股权权益；截至去年9月底止9个月，向小米销售产生收入为89.53亿元，占总收入28.6%。

财务表现方面，截至去年9月底止9个月收入为313.32亿元，按年跌约一成，盈利录5.07亿元，按年升近18%。

至于是次集资所得款项净额用途，约40%将用于扩大境内外的整体产能；约20%用于支持们持续的研发工作，特别是加强关键领域的自主研发和创新能力；约10%用于加强境内外的市场营销及客户拓展工作；约20%支持在全球的战略性投资或并购；以及约10%用作营运资金及其他一般企业用途。