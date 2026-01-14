许正宇称1.26举办亚洲金融论坛 首增「全球产业峰会」环节

财经事务及库务局局长许正宇局长今日（14日）发表财库论网志，指出2026年是国家「十五五」规划开局之年，规划不仅为全国经济社会发展指明方向，也为香港作为国际金融中心带来重大机遇与新使命。香港必将主动融入和服务国家发展大局，发挥独特优势，助力实体经济迈向高质量发展。

许正宇提到，政府将于1月26至27日举办第十九届亚洲金融论坛（AFF），以「变局中协力 新局中多赢」为主题，汇聚全球金融与产业领袖，探讨在复杂多变的国际环境中实现共赢，并首次新增「全球产业峰会」（Global Business Summit）环节。

料吸引3600名参与者

该论坛预期将吸引超过3,600名来自60个国家及地区的参与者，其中逾八成为企业首席执行官或高层决策者。首日将举行开幕仪式，聚焦宏观经济及多边合作，并设有与黄金市场发展相关的合作备忘录签署仪式，届时将发布加强黄金中央清算系统建设的最新计划，为未来与内地市场互联互通做好准备。

第二日的全球产业峰会将集中探讨人工智能、生物医药、机器人、新消费、绿色能源等高增长产业，推动企业「走出去」与「引进来」。论坛将设「AFF Deal-making」专区及多个主题展览，提供一对一项目撮合与投资交流。