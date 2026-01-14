Anthropic推「AI同事」Cowork 吓散两大传统软件股 正式步自主执行阶段

AI初创企业Anthropic为旗下聊天机械人Claude加入新功能「Cowork」，引发市场震荡，两大软件Adobe（ADBE）及Salesforce（CRM）周三分别下跌5.4%及7.1%，反映投资者担心传统专业软件市场将受AI直接挑战。据介绍，Anthropic这款被誉为「AI同事」的智能助手，能直接操作电脑桌面系统处理文件管理、数据整理等任务，标志着AI应用正式进入自主执行阶段。

准授权直接控制电脑操作

据外媒报道，有别于传统仅能提供建议的AI聊天机器人，Cowork允许用户授权其直接控制电脑操作，用户只需将Claude指向一个资料夹，便能自动整理桌面文件、开启浏览器搜寻资料、统计数据，并将散乱资讯转化为结构化报告，而无需用户进行任何步骤提示。

其中最具代表性的应用场景，在于它能透过光学字元识别技术（OCR）处理收据截图，自动提取关键资讯，生成会计表格；亦能从网页与邮件中自动提取客户资料，更新资料库。

直接冲击Adobe及Salesforce

Cowork的出现直接冲击两大软件领域，其中Adobe的创意及文件生产力工具（如Photoshop、Acrobat等）长期主导市场，但Cowork能直接操作本地档案并生成结构化输出，可能取代部分文件处理功能。至于Salesforce是全球市占率最高的客户关系管理平台（CRM），其最耗时的数据输入与更新工作，正是AI自动化最具优势的领域，Cowork能自动抓取并整理客户资讯，或将减弱Salesforce的部分基础功能需求。

Windows版本仍在开发 存误删文件风险

不过，目前Cowork仅推出Mac预览版，Windows版本仍在开发中。实际测试中偶尔会出现处理中断或理解偏差的情况，甚至存在误删文件的风险。此外，高级功能每月100至200美元（780至1,560港元）的订阅费用，也为其普及设下了一定门槛。

报道又提到，Cowork的开发仅用了一周半，且大部分编程工作由该公司原有的Claude Code工具完成，这种「以AI建AI」的发展模式，显示出AI能力的叠代速度正在不断提升。