「末日博士」鲁宾尼押注AI 开启美国例外论新时代 地缘政治影响仅次要

过往因准确预测2008年金融危机而声名大噪、有「末日博士」之称的鲁宾尼（Nouriel Roubini）最近也非常看好市场，押注人工智能（AI）将开启美国例外论的新时代，并有望在本世纪末将经济增长率提升至4%。

扬言「科技胜过关税」

据彭博报道，鲁宾尼认为生产力的提升速度已经加快，AI带来的收益将以四比一的比例抵销关税、财政风险和地缘政治冲击带来的综合拖累。他直言，「技术是首要的，其他一切，包括地缘政治，都是次要的」。

鲁比尼表示，科技应该能推动4%潜在增长率的一半左右，从「经验角度来看」，特朗普政府所有破坏性政策，包括移民限制到攻击央行独立性，最大影响将是50个基点的拖累。他又指「科技胜过关税」。

委内瑞拉对市场影响近零

尽管俄乌战争和中美紧张局势持续，鲁比尼却淡化了它们对市场的影响。他表示，在过去几十年，除少数例外情况外，地缘政治风险基本上被市场忽视。他举例指，2025年中期以色列和伊朗发生冲突期间，油价曾短暂波动，但金融市场很快就忽略了这一影响，全球经济对外部冲击的抵御能力似乎远超投资者预期。他又补充，委内瑞拉情况也大致相同，「对宏观经济和市场的影响几乎为零」。

中美AI竞赛不是零和博弈

AI发展方面，鲁比尼指「这是一场中美之间的竞赛，但这不是零和博弈，美国会发展良好，中国也会发展良好，但估计美国目前的潜在增长率仅为1.8%，到本世纪末可能高达4%」。

最差也只需5年实现AGI

虽然行业估值都显示出泡沫迹象，但鲁比尼认为通用人工智能（AGI）系统所取得的成就，将足以证明其溢价的合理性。他预计，成功研发出AGI的公司在短期内规模将扩大5倍之多。

他提到，「如果你和这些公司谈谈，他们都会认为，我们距离AGI的实现，最坏的情况可能还需要5年，最好的情况也可能只需要3年」；又指「有了这种潜力，美国例外论必须变得更加强大」。但他承认，所谓的「七大巨头」并非每家公司都能做到这一点，「也许有三、四家会做到」。