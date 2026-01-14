郭明𫓹称苹果发展AI具两大挑战 逼使与Google合作

Google与苹果早前发联合声明表示，双方已达成为期多年的合作协议，有「最强苹果分析师」之称的天风国际证券分析师郭明𫓹发文分析指，苹果发展自有AI有两个短期挑战，逼使其与Google合作，分别是今年WWDC的AI展示不允许再失败，以及用户对AI服务的品质标准随着云端AI发展提升，就算做到过去对Apple Intelligence与Siri的承诺，「现在看来也不够」，故需要更强的装置AI模型。

AI成核心是迟早的事

郭明𫓹指出，虽然不预期装置AI在短期内能推升硬件出货量，但此合作可缓解Apple短期来自各方的压力。不过，AI成为硬件、作业系统与用户体验之核心是迟早的事，故苹果在长期仍需面对提升对AI核心技术的掌控能力之挑战。

他又指，Tesla的FSD就是AI成为装置与用户体验核心的好例子，如果Tesla的FSD算法来自其他厂商，则Tesla的竞争优势与PE评价肯定会比现在低。

此外，苹果自研的AI伺服器晶片预计在今年下半年量产，自有数据中心预计在2027年开始建置并营运，可能代表苹果的装置AI需求预期在2027年开始会有较显著成长。

