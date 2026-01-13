杜嘉祺留任汇控顾问 任期较原计划长 与友邦潜在利益冲突受关注

彭博引述消息报道，汇丰控股（005）前主席杜嘉祺（Mark Tucker）卸任后，将继续以顾问身份留任，任期比原先计划更长。报道指，他的合约已获延长，并将持续就特定事宜向集团行政总裁及董事会提供意见。

汇控上月已物色新主席

大约三个月前，汇控曾表示，一旦确定主席人选后，杜嘉祺将正式离任。汇控在去年9月26日的声明中指出，在物色主席接班人的过程中，杜嘉祺仍将担任策略顾问。而在去年12月初，已确认由利伯特（Brendan Nelson）出任新主席一职，惟杜嘉祺的顾问角色仍将延续。

友邦：杜嘉祺对外职务受适当管治

杜嘉祺现为友邦保险（1299）主席，并同时担任汇控顾问，但两家金融机构有部分业务直接竞争。对于他身兼两个身分会否构成潜在利益冲突，友邦保险表示，杜嘉祺的对外职务「均受到适当管治，完全公开，且不影响他在友邦的职务或时间承诺。」

汇控确认杜嘉祺仍担任顾问

汇控发言人则表示，杜嘉祺「仍然是汇控董事会及集团行政总裁的顾问，并遵循所有适当的管治及披露规定」。