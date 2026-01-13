David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典

有「股坛长毛」之称的独立股评人David Webb逝世，享年60岁。

David Webb去年5月在香港外国记者会（FCC）举办「告别炉边对谈」，回顾其职业生涯成就。

「家人朋友将永远怀念」

David Webb家人在其社交网站表示，他于今天（13日）在香港因转移性前列腺癌安详辞世，「David的家人、朋友和支持者将永远怀念他」，并呼吁恳请各界在这个艰难的时间，给予他们私人空间。

Webb经常在网上发表评论，对上一次为去年12月15日，撰写一篇讽刺政府的文章。

David Webb家人今日晚上8时45分，在其社交平台上公布死讯。

港交所深感悲痛 唐家成：精神必将在香港金融界长存不朽

David Webb曾于2003至2008年期间担任港交所独立非执行董事，港交所（388）晚上发声明表示，对其离世深感悲痛，对方在任期间，致力于提升市场透明度、加强投资者保障，积极发挥独立董事的作用，为港交所的企业管治及市场发展作出贡献。

港交所主席唐家成表示，David为人正直热忱，支持香港市场的长期可持续发展及诚信。他称，港交所心感谢Webb为交易所和香港市场发展作出的重要贡献，也感谢对方对工作的热诚与坚持，「在此艰难时刻，谨向其家人致以最诚挚的慰问。我相信，他的精神必将在香港金融界长存不朽，继续启迪后人。」

去年关闭Webb-site 开放数据库

David Webb为财经网站Webb-site创办人，去年初宣布结束网站，当时其中一个愿望是渡过8月的60岁生日，最后可如愿庆祝。

Webb-site为著名财经网站，过去持续更新并整合公开资料，包括市场交易纪录、公司董事变动等，亦是David Webb发表个人评论的地方。最终Webb-site在去年10月底网站伺服器到期后停止运作，旨在禁止修改Webb-site的内容，而他将数据库的资料上传至至Github供公众使用，过去多年内容允许作商业化使用，仅要求对基础数据库进行署名。近期已有一些市场人士另创网站，承接Webb-site的资料继续更新。

揭发谜网股成经典

David Webb多年来善用其专业监察市场，最令市场深刻是2017年发表「谜网五十」，在翌年亦再公布「谜网2.0」，列出有问题的港股，当时引起争论。事后不少名单上的「谜网股」被勒令停牌，而证监会及港交所往后亦加大力度打击问题上市公司，包括处理壳股行为、为长期停牌公司定除牌死线等。

David Webb「不能沾手的股份名单」影响极为深远，多间公司更被勒令停牌。

去年办告别对谈 论香港前景

David Webb去年5月在香港外国记者会（FCC）举办「告别炉边对谈」，回顾其职业生涯，并点评香港经济前景。当时他指出，对香港资本市场前景审慎乐观，认为互联互通机制为香港创造独特价值，「当创新型企业在港上市成为常态，金融产品持续丰富时，机遇将再次显现。」

他强调虽然香港短期面临挑战，但一直有三大不可替代优势，包括完善的金融基建、人才储备及市场开放度。有关联系汇率制度上，他认为「这个1983年建立的体系会持续存在，因为政府厌恶变革」，并指浮动汇率制对香港这个外向型经济属于灾难，而港元本质就是「兑换美元的临时凭证」。

