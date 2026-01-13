海底捞董事会执位 苟轶群等三人辞董事 主席张勇接任CEO 再委四女性入局

海底捞（6862）管理层变动，集团公布，因服务于公司战略发展的董事会组成及角色调整，自2026年1月13日起，在2024年7月始接任公司执董及首席执行官职务的苟轶群已辞任。另外宋青亦已辞任公司执董及提名委员会成员，及高洁已辞任公司执行董事。

张勇重任公司首席执行官

海底捞表示，基于对管理层安排的整体调整及综合考量，董事会主席兼执董张勇亦已重新获委任为公司首席执行官，自2026年1月13日起生效。公司指，整体战略及其他主要业务、财务及运营政策均经过董事会及高级管理层充分讨论后集体制定，董事会将继续审视企业管治架构的成效，以评估是否有必要将主席与首席执行官的角色进行区分。

再委女性入局

另外，海底捞再委四位女性入局，为支持公司持续创新及长期发展，积极磨砺培养年轻一代的管理团队，李娜娜、朱银花、焦德凤及朱轩宜已分别获委任为公司执行董事，自2026年1月13日起生效。