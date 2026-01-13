盈立证券金钟办公室正式启用 全港实体据点将增至11个

获周大福控股战略入股的uSMART盈立证券宣布，位于金钟的办公室正式启用，成为投行部、ECM（资本市场部）及资产管理部的主要营运基地；而毗邻大围港铁站的全新分行亦将于一月底投入服务。另外，配合2026年首季在屯门及启德增设2间实体服务中心的计划，盈立证券在港的实体据点将累积至11个。

盈立证券于早前亦成功获香港证监会批出第2类受规管活动（期货合约交易）牌照及第5类受规管活动（就期货合约提供意见）牌照，现时共持有第1、2、4、5、6及9类牌照。

早前获纳斯达克承销会员资格

盈立证券资本市场业务总监黄键文表示，集团早前更获纳斯达克承销会员资格，为企业提供横跨国际市场的资本方案，强化本公司在投行与机构业务领域的全方位布局及竞争力。他亦指出，旗下多元化财富产管理产品组合涵盖基金、债券及固定收益现金产品，整体资产管理规模较去年同期录得显著增长，并有信心在今年持续延续强劲增势。

盈立证券香港市场部总监黄晓霖表示，大围、屯门及启德实体服务中心将于首季陆续投入运作，体现公司持续推行『金融服务社区化』的承诺。