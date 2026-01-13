亚投行发行40亿港元公募债券 录超购一倍

中银香港（2388）协助亚洲基础设施投资银行（亚投行）发行40亿港元债券，这是亚投行连续第二年在香港市场发行以港元计价的公募债券，中银于本次发行再次担任联席主承销商。债券所募集的资金将用于亚投行的日常资源营运。

连续第二年在港发行港元公募债

本次可持续发展债券发行规模为40亿元，年期为3年，定价利率为2.79%。中银指，发行订单规模最高达78亿元，受到了各类型投资者的广泛关注和积极参与，同时今次交易透过债务工具中央结算系统（CMU）进行本地结算，进一步促进港元债券流动性。

中银：更多投资者聚焦港元债券市场

中银香港副总裁王化斌表示，超主权机构持续在港发债，是对香港金融市场深度与韧性的最强力信任，亚投行发行港元公募债券产生的强大的示范效应，将吸引更多优质的跨国企业及机构投资者将目光投向港元债券市场。该行指，将继续积极推动超主权机构在港融资，为提升香港国际金融中心的竞争力贡献力量。

汇丰亚投行发行40亿港元债券

汇丰担任联席牵头行，协助亚洲基础设施投资银行（亚投行）发行三年期40亿港元债券。

汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌表示，很高兴再度促成亚投行发行港元债券，进一步巩固香港作为全球固定收益及货币中心的地位。他亦称，「云吞债」在港元债券市场逐渐兴起，吸引不同的全球知名发行人加入，发行港元计价的可持续债券及其他债券类别。这将进一步增加流动性，并为投资者提供多元配置的机遇。