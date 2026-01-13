Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贝莱德据报裁员250人 涉投资及销售团队 花旗及瑞银也削职位

商业创科
更新时间：11:05 2026-01-13 HKT
发布时间：11:05 2026-01-13 HKT

据彭博引述消息报道，全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）正削减数百个职位，涉及约250名员工，占全球员工总数约1%，当中包括投资及销售团队。另外，花旗据报亦于本周裁减约1,000个职位，瑞银（UBS）则计划本月进行一轮裁员，并将于今年稍后时间进行另一轮裁员，以配合关闭从瑞信（Credit Suisse）并购而来的电脑系统。

贝莱德：提升营运效能是核心任务

贝莱德发言人回应表示，持续提升公司营运效能是核心优先任务，「我们每年都会评估资源配置，确保其与战略目标一致，并为服务现有及未来客户作好准备。」

此次裁员正值行政总裁Larry Fink推动公司转型之际，其目前正致力深化另类投资布局。贝莱德于去年7月以120亿美元收购私人信贷专才HPS Investment Partners，目前正整合新高管主管团队，并筹备向富裕零售投资者推出全新资金系列。

翻查资料，贝莱德去年已进行过两轮裁员，每次幅度均约为1%。截至去年9月底，该公司拥有约24,600名员工，管理资产规模达13.5万亿美元。

