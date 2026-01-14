中影借《阿凡达3》走向国际 自研技术破西方垄断 获占士金马伦赞 「新黄金标准」

荷里活年度巨制《阿凡达：火与烬》（下称《阿凡达3》）近日在内地票房突破10亿元（人民币，下同），视为冲击全年500亿元票房总额的关键变数。然而，在票房数字之外，这部电影更标志著中国电影技术的重要里程碑——在多个不同影音格式版本中，包括了由中国电影集团（下称中影集团， 600977.SH）旗下中影科技自主研发的CINITY及CINITY LED，其视听效果更获得导演占士金马伦肯定，盛赞为「新黄金标准」，电影在内地上映至今，股价升超过7.6%。

导演占士金马伦盛赞CINITY LED技术，称其为「新黄金标准」。

《阿凡达3》在中国首映时， 占士金马伦选用了CINITY LED版本，也是首部CINITY LED 3D高帧率荷里活进口影片，这一决策背后意味深长。过去，荷里活大片多由IMAX及Dolby Vision等西方技术主导。

3D电影曾在十多年前风靡一时，不少荷里活大片也会推出3D版本，然而近年这股热潮已在全球多个市场内大幅降温。目前在香港上映的荷里活电影，即便提供3D版，但仍是以2D版本作为主流。有分析指出，随著观众对画质与舒适度的要求提升，传统3D电影因画面亮度不足及佩戴眼镜的不便，渐渐失去了竞争力，2D版本反而成为观众首选。

不过，今次电影的视觉效果与传统投影方式有显著差别，CINITY LED系统具备高亮度、高解像度与高帧率等技术，大幅消除了过往3D电影常见的灰蒙感，同时减少重影及晕眩感；在《阿凡达3》中国首映会上，占士金马伦大赞「CINITY与《阿凡达》是天生一对。」他亦在访谈中提到，CINITY LED在呈现深海微光和斑斓色彩时，细节达到了前所未有的高度，让观众能够获得更好的观影体验。他亦在访谈中提到，CINITY LED在呈现深海微光和斑斓色彩时，细节达到了前所未有的高度，让观众能够获得更好的观影体验。

这场技术合作可反映中国电影市场的发展，早在3年前《阿凡达：水之道》上映时，占士金马伦已评价CINITY LED为「新黄金标准」。回顾2009年首部《阿凡达》在中国上映时，3D电影对广大观众尚属新奇体验，轰动的效应不但推动了国内影院硬件的大规模升级，更对内地电影技术的发展带来巨大变革。

截至2025年12月，内地银幕总数超9万个，高规格影厅占比显著提升，形成全球技术领先且规模庞大的影院放映体系，为CINITY等技术研发与应用提供了试验场。如今，中国与荷里活的产业关系，已从早期的单向「引进与放映」，深化为技术、市场及人才的多层面双向互动。

相关新闻：《阿凡达2》获准内地上映 中国影视股齐涨

中影集团董事长傅若清于去年12月的业绩会上直言，此次合作的核心战略意义在于让CINITY品牌在全球曝光，借助超级IP推动国产技术出海。《阿凡达3》于去年12月19日内地正式上映至今，集团股价由近期低位15元，升至最高17.18元，升幅超过7.6%。

逆市扩张 研发投入增近四成

事实上，中影集团在技术端的布局早有迹可循。CINITY系统早在2019年李安执导《双子杀手》时便已崭露头角，尽管随后三年市场受疫情重创，中影集团仍逆市加速基建，与万达、横店等头部院线签订批量协议。截至目前，国内已有221个CINITY影厅，包括46个CINITY LED影厅，并在洛杉矶与北京设立CINITY LED母版制作中心，确保片源供应。

截至目前，国内已有221个CINITY影厅，包括46个CINITY LED影厅。

这种扩张也反映在业绩之上，据中影集团2025年上半年业绩显示，其电影科技板块营收虽受大环境影响较去年同期微跌，期内研发费用却大增37.22%，达3037.89万元，显示公司在技术的投入。

业绩方面，随着市场复苏，中影集团2025年第三季度营收达12.12亿元，按年增长35.61%；净利润录得1.77亿元，按年增加约14倍。傅若清指出，进口片发行收入与公司业绩高度相关，为丰富片源，中影已专门设立进口发行分公司。

展望2026年，中影集团副董事长兼总经理李现曾透露，海外片源密度将显著提升，包括《复仇者联盟：毁灭之日》、《沙丘3》、《曼达洛人与古古》等国际IP将陆续上映，有望进一步带动CINITY格式影片的渗透率。同时，中影原创内容也将迎来爆发期，目前储备项目近90个，其中原创项目占近50个。

面对生成式AI的浪潮，集团独立董事张树武则保持理性乐观。他认为，虽然AI凭借「高效率、低成本」对短剧及中低成本电影造成冲击，但强调AI仍停留在经验拼贴与素材重组，与原创艺术有本质差异，例如《阿凡达》及《流浪地球》级别的高工业化、强原创性的作品仍难以复制。