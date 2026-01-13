Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta委任前特朗普顾问任总裁 推「Meta Compute」扩大AI基础设施

商业创科
更新时间：10:34 2026-01-13 HKT
发布时间：10:34 2026-01-13 HKT

Meta行政总裁朱克伯格于旗下社交平台Threads宣布，正式成立一项名为「Meta Compute」的全新顶级战略计划，以扩大公司的AI基础设施。为配合此战略，Meta任命曾担任美国总统特朗普高级顾问的Dina Powell McCormick出任总裁兼副董事长，负责与政府及投资者在AI领域展开合作。

目标向全球提供超级AI

朱克伯格在帖文中表示，Meta计划在未来十年内建设「数十吉瓦」的算力基础设施，并长远将规模扩展至数百吉瓦或更多。他强调，公司如何策划、投资及合作建设这些基础设施，将成为其关键的战略优势，最终目标是为全球数十亿人提供个人超级AI（personal superintelligence）。

此项「Meta Compute」计划将由三位核心高管共同领导，从而推动与各国政府及主权实体的合作，以建设、部署、投资与融资Meta的基础设施。其中以新身份加入的Dina将直接向朱克伯格汇报，她将负责指导整体战略，重点在于AI基础设施建设。

Dina获特朗普发文祝贺

Dina Powell McCormick曾于去年4月加入Meta董事会，但仅8个月便意外辞职，如今以管理层身份回归。朱克伯格在声明中赞扬，Dina在全球金融最高层的丰富经验，加上其遍布全球的深厚人脉，使她成为协助Meta管理下一阶段增长的理想人选。

特朗普周一亦在Truth Social发文祝贺Dina ，形容她是一位「非凡且才华横溢的人」，并称赞其曾以强劲实力和卓越表现为其政府效力。

