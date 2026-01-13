Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google与苹果合作 Gemini模型助打造Apple Intelligence

谷歌（Google）与苹果（Apple）发布联合声明，宣布双方已达成为期多年的合作协议，未来新一代Apple基础模型将基于Google的Gemini模型与云端技术打造。声明透露，这些模型将助力推动未来Apple Intelligence功能，包括今年即将推出的更具个人化的Siri。

Google市值突破4万亿美元

受消息利好，谷歌母公司Alphabet（GOOG）股价一度上涨1.6%，高见334.44美元，市值正式突破4万亿美元，成为全球第四间跻身「4万亿俱乐部」的企业，收市报332.73美元，市值续企于4万亿美元之上；苹果同日最高升0.74%至261.3美元，收市报260.25美元。

苹果表示，经过详细评估，认为谷歌的AI技术能为其基础模型提供最强大的底层支撑，并对此合作将为用户开启创新体验满怀期待。同时，苹果称，Apple Intelligence将持续在苹果装置及私有云端运算环境中运行，同时维持苹果在行业领先的隐私保护标准。

