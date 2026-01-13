Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国据报审查外国ETF交易 涉Jane Street等公司

商业创科
更新时间：09:55 2026-01-13 HKT
发布时间：09:55 2026-01-13 HKT

据彭博引述消息报道，中国正在检查Jane Street Group和其他外国公司如何参与规模达8,590亿美元的ETF市场，并寻求有关经纪商开展此类活动的资讯，突显了中国对股市表现的敏感度。

Jane Street去年在印度被查

报道指出，中国监管机构希望了解这个快速增长行业的交易模式，尤其是在印度对Jane Street采取监管行动之后。去年印度监管机构指控Jane Street操纵指数及误导散户投资者，但这家总部位于纽约的公司已否认有关指控。

报道提到，截至去年6月底，Jane Street是中国合格境外投资者计划下最大的外资ETF做市商。不过，有知情人士透露，Jane Street在中国ETF交易总量中所占比例不到2%。

此外，在中国政府的质询下，报道指瑞银去年底暂停了透过QFI计划进行的Jane Street部分交易。Jane Street在一份电子邮件声明中则表示，该公司「正与包括瑞银在内的全球交易对手方，在各个资产类别中照常开展业务」。
 

