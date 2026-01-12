Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚投行发行40亿港元公募债券 录超购一倍

商业创科
更新时间：21:25 2026-01-12 HKT
发布时间：21:25 2026-01-12 HKT

中银香港（2388）协助亚洲基础设施投资银行（亚投行）发行40亿港元债券，这是亚投行连续第二年在香港市场发行以港元计价的公募债券，中银于本次发行再次担任联席主承销商。债券所募集的资金将用于亚投行的日常资源营运。

连续第二年在港发行港元公募债

本次可持续发展债券发行规模为40亿元，年期为3年，定价利率为2.79%。中银指，发行订单规模最高达78亿元，受到了各类型投资者的广泛关注和积极参与，同时今次交易透过债务工具中央结算系统（CMU）进行本地结算，进一步促进港元债券流动性。

中银：更多投资者聚焦港元债券市场

中银香港副总裁王化斌表示，超主权机构持续在港发债，是对香港金融市场深度与韧性的最强力信任，亚投行发行港元公募债券产生的强大的示范效应，将吸引更多优质的跨国企业及机构投资者将目光投向港元债券市场。该行指，将继续积极推动超主权机构在港融资，为提升香港国际金融中心的竞争力贡献力量。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
10小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
土瓜湾北帝街单位传爆炸巨响 男子堕楼烧伤送院 窗框被炸飞变形
00:57
土瓜湾北帝街单位传爆炸巨响 男子堕楼烧伤送院 窗框被炸飞变形
突发
3小时前
济州航空空难｜黑盒揭班机遇非一般鸟击 机师喊「重飞」6秒即撞5万只巴鸭
济州航空空难｜黑盒揭班机遇非一般鸟击 机师喊「重飞」6秒即撞5万只巴鸭
即时国际
6小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
曾志伟新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾国祥揽到实贺爱妻夺「最佳女配角」甜到漏
曾志伟新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾国祥揽到实贺爱妻夺「最佳女配角」甜到漏
影视圈
8小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
9小时前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
6小时前
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
影视圈
5小时前
大寒天气︱强烈东北季候风下周杀到！1.21市区一夜跌至13°C 一区更低见7°C
社会
10小时前