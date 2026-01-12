Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中银助亚投行发行40亿港币公募债券

中银香港(2388)协助亚洲基础设施投资银行（亚投行）发行40亿港币债券，这是亚投行连续第二年在香港市场发行以港币计价的公募债券，中银于本次发行再次担任联席主承销商。

本次可持续发展债券发行规模为港币40亿元，年期为3年，定价利率为2.79%。发行订单规模最高达78亿港元，受到了各类型投资者的广泛关注和积极参与。同时，今次交易透过债务工具中央结算系统（CMU）进行本地结算，进一步促进港元债券流动性。该笔债券所募集的资金将用于亚投行的日常资源运营。

中银香港副总裁王化斌表示，超主权机构持续在港发债，是对香港金融市场深度与韧性的最强力信任。亚投行发行港币公募债券产生的强大的示范效应，将吸引更多优质的跨国企业及机构投资者将目光投向港币债券市场。该行将继续积极推动超主权机构在港融资，为提升香港国际金融中心的竞争力贡献力量。

