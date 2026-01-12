恒生通过私有化后推新品牌广告 对香港共同成长长远承诺

恒生银行（011）通过私有化后，以「恒久・恒新」为主题，推出全新品牌广告，表示借此体现恒生与香港共同成长的长远承诺。

恒生上周通过由大股东汇控（005）作出的1061亿元私有化方案，将于本月27日正式除牌。恒生指出，是次全新品牌广告，体现恒生一直致力支持客户及社区，并不断与时并进，迈向满有机遇的未来。

恒生体现品牌承诺的举措包括：

升级优越理财附加Family+户口服务，协助客户管理跨代理财需要

大幅优化分行网络，引入全港首创的We Come to You服务

推出业界首创具录音功能的支付服务JustPay

可持续发展Power Up融资基金的规模加码50%

成立「理财义工队」，在社区推广普及金融及协助基层家庭进行理财教育

恒生：广告象征真诚、有温度

该行表示，品牌广告运用了恒生的传统标志，将标志内的布币重新诠释为通往未来的门户，一系列的平面广告中，小朋友化身银行职员，象征恒生真诚地为客户提供有温度的服务，支持各行各业客户增长，并深入社区，代代相传地连结社群。

林慧虹：传统及客户信任是基石

恒生行政总裁林慧虹表示，恒生作为香港最大的本地银行，深厚传统和客户对其信任，是该行持续成长的基石，而「恒久・恒新」是其品牌承诺，将秉持传统，谨守宗旨，在坚守核心价值的同时亦领导创新。她称：「我们恒心如初，致力为客户带来崭新且贴心的体验，与企业客户携手成长，并透过社区项目， 助力香港繁荣发展。」

