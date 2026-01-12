Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蚂蚁国际参与Google通用商业协议 实现AI购物全流程

商业创科
更新时间：17:53 2026-01-12 HKT
发布时间：17:53 2026-01-12 HKT

蚂蚁国际公布，与谷歌（Google）将围绕智能体商业（Agentic Commerce）领域的全新开放标准「通用商业协议」（Universal Commerce Protocol，UCP）展开合作，此次合作旨在推动AI智能体（又称AI代理）技术，实现对购物全流程，包括浏览、购买与售后等环节的全面支持，构建AI商业新生态。

所有智能体基于协议互联互通

UCP拥有一套通用的交互语言，令AI智能体能够跨系统与消费者界面、商户后台与支付提供商进行高效协同，促进商业活动。采用UCP协议后，开发者无需再为每一个智能体单独建立连接，所有智能体均可基于该协议实现互联互通。目前已有多家全球支付及零售巨头亦加入该由谷歌发起的协议。 

蚂蚁国际开发智能体支付方案

蚂蚁国际首席创新官杨江明表示，该集团正继续拓展和全球领先大模型的合作，共同支持智能体商业生态系统的建设。他称，依托蚂蚁国际领先的支付技术能力，其智能体商业解决方案可帮助商家便捷接入，保障端到端安全，提升用户体验，推动AI驱动的商业增长。

杨江明又表示，可信可靠的智能体解决方案，需要为商户提供三大核心能力，首先商户可全面管理AI算法，在实现购物流程自动化交互的基础上，确保消费者体验与其品牌形象和服务标准高度一致；其次蚂蚁国际凭借在电子钱包支付领域的技术与规模优势，开发了专为电子钱包场景设计的智能体支付方案；而通过自研的Antom EasySafePay使电子钱包用户可在不跳出AI交互界面的情况下，完成交易。

智能体拦截欺诈交易 帐户被盗有赔付保障

蚂蚁国际指，其通过多项AI安全技术，在智能体交互中实现了交易可验证、可追溯，支付周期中各参与方权责清晰，并能够有效拦截欺诈交易。此外，若用户帐户被盗，还可获得相应的赔付保障。

蚂蚁国际探索2B扩张方向

目前蚂蚁国际已经在支付、客服、风控、信贷等多种业务场景，与千问、DeepSeek等大模型公司展开合作，探索AI在B端（对企业）商户和机构服务的规模化应用路径，特别是满足新兴市场高速经济增长和多元支付生态的旺盛需求。

蚂蚁国际指，作为面向商户、金融科技公司及银行的支付提供商，其业务已覆盖全球200多个市场，连接超过18亿用户帐户和1.5亿名商户，其全球支付服务、多币种资金账户及聚焦服务金融科技企业的「AI即服务」平台，将成为UCP落地的重要保障。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
饮食
5小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
01:12
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
即时国际
7小时前
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
影视圈
7小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
9小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
11小时前
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
影视圈
6小时前
黎智英案│控方：首要分子或罪行重大被告需判10年以上或终身监禁 积极参与者应3至10年囚刑
01:44
黎智英案│法官杜丽冰质疑 辩方指单独囚禁令黎智英无法与他人交流之说 事实上是黎智英自己选择单独囚禁
社会
6小时前