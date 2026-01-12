蚂蚁国际参与Google通用商业协议 实现AI购物全流程

蚂蚁国际公布，与谷歌（Google）将围绕智能体商业（Agentic Commerce）领域的全新开放标准「通用商业协议」（Universal Commerce Protocol，UCP）展开合作，此次合作旨在推动AI智能体（又称AI代理）技术，实现对购物全流程，包括浏览、购买与售后等环节的全面支持，构建AI商业新生态。

所有智能体基于协议互联互通

UCP拥有一套通用的交互语言，令AI智能体能够跨系统与消费者界面、商户后台与支付提供商进行高效协同，促进商业活动。采用UCP协议后，开发者无需再为每一个智能体单独建立连接，所有智能体均可基于该协议实现互联互通。目前已有多家全球支付及零售巨头亦加入该由谷歌发起的协议。

蚂蚁国际开发智能体支付方案

蚂蚁国际首席创新官杨江明表示，该集团正继续拓展和全球领先大模型的合作，共同支持智能体商业生态系统的建设。他称，依托蚂蚁国际领先的支付技术能力，其智能体商业解决方案可帮助商家便捷接入，保障端到端安全，提升用户体验，推动AI驱动的商业增长。

杨江明又表示，可信可靠的智能体解决方案，需要为商户提供三大核心能力，首先商户可全面管理AI算法，在实现购物流程自动化交互的基础上，确保消费者体验与其品牌形象和服务标准高度一致；其次蚂蚁国际凭借在电子钱包支付领域的技术与规模优势，开发了专为电子钱包场景设计的智能体支付方案；而通过自研的Antom EasySafePay使电子钱包用户可在不跳出AI交互界面的情况下，完成交易。

智能体拦截欺诈交易 帐户被盗有赔付保障

蚂蚁国际指，其通过多项AI安全技术，在智能体交互中实现了交易可验证、可追溯，支付周期中各参与方权责清晰，并能够有效拦截欺诈交易。此外，若用户帐户被盗，还可获得相应的赔付保障。

蚂蚁国际探索2B扩张方向

目前蚂蚁国际已经在支付、客服、风控、信贷等多种业务场景，与千问、DeepSeek等大模型公司展开合作，探索AI在B端（对企业）商户和机构服务的规模化应用路径，特别是满足新兴市场高速经济增长和多元支付生态的旺盛需求。

蚂蚁国际指，作为面向商户、金融科技公司及银行的支付提供商，其业务已覆盖全球200多个市场，连接超过18亿用户帐户和1.5亿名商户，其全球支付服务、多币种资金账户及聚焦服务金融科技企业的「AI即服务」平台，将成为UCP落地的重要保障。