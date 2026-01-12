Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

万科据报未能宽限期内偿债 顾问公司吁债权人正式申报违约

商业创科
更新时间：17:59 2026-01-12 HKT
发布时间：17:59 2026-01-12 HKT

据彭博引述消息报道，债务顾问公司PJT Partners已接触万科的美元债券持有人，指出万科去年12月未能于原定宽限期内偿付一笔境内债务，已构成「交叉违约」事件，建议债权人考虑正式申报万科违约。

报道指，PJT计划于周二下午与部分债券持有人举行电话会议。市场分析，这类举动通常是组建「临时债权人委员会」的前奏，以便在随后的重组谈判中代表持有人利益。另一家顾问公司Houlihan Lokey亦曾联系万科的美元债券持有人，寻求为其提供顾问服务。

尚无债权人提违约申报

担任万科债务顾问的PJT Partners向债券持有人表示，万科一笔境内债券的原始宽限期已于去年12月届满，此举事实上已触发「违约事件」。截至目前，尚无任何债权人对万科任何债券提出违约申报，且此次联系也未显示即将出现违约。对于有关消息，PJT拒绝置评，万科方面亦未有即时回应。

最坏情况下 资金回收率或低至0.9%

万科目前有两笔合共13亿美元的未偿还美元债券。根据债券发行文件的「交叉加速」（Cross-acceleration）条款，若万科未能按时或在「原本适用的宽限期内」偿还超过5,000万美元的其他债务，只要集齐持有未偿还金额至少25%的债权人同意，即可要求万科立即全额偿还所有票据。

巴克莱（Barclays）发表的报告估计，在最坏情况下，债权人的资金回收率（Recovery Rate）可能低至0.9%。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
饮食
5小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
01:12
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
即时国际
7小时前
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
影视圈
7小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
9小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
11小时前
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
影视圈
6小时前
黎智英案│控方：首要分子或罪行重大被告需判10年以上或终身监禁 积极参与者应3至10年囚刑
01:44
黎智英案│法官杜丽冰质疑 辩方指单独囚禁令黎智英无法与他人交流之说 事实上是黎智英自己选择单独囚禁
社会
6小时前