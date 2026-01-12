万科据报未能宽限期内偿债 顾问公司吁债权人正式申报违约

据彭博引述消息报道，债务顾问公司PJT Partners已接触万科的美元债券持有人，指出万科去年12月未能于原定宽限期内偿付一笔境内债务，已构成「交叉违约」事件，建议债权人考虑正式申报万科违约。

报道指，PJT计划于周二下午与部分债券持有人举行电话会议。市场分析，这类举动通常是组建「临时债权人委员会」的前奏，以便在随后的重组谈判中代表持有人利益。另一家顾问公司Houlihan Lokey亦曾联系万科的美元债券持有人，寻求为其提供顾问服务。

尚无债权人提违约申报

担任万科债务顾问的PJT Partners向债券持有人表示，万科一笔境内债券的原始宽限期已于去年12月届满，此举事实上已触发「违约事件」。截至目前，尚无任何债权人对万科任何债券提出违约申报，且此次联系也未显示即将出现违约。对于有关消息，PJT拒绝置评，万科方面亦未有即时回应。

最坏情况下 资金回收率或低至0.9%

万科目前有两笔合共13亿美元的未偿还美元债券。根据债券发行文件的「交叉加速」（Cross-acceleration）条款，若万科未能按时或在「原本适用的宽限期内」偿还超过5,000万美元的其他债务，只要集齐持有未偿还金额至少25%的债权人同意，即可要求万科立即全额偿还所有票据。

巴克莱（Barclays）发表的报告估计，在最坏情况下，债权人的资金回收率（Recovery Rate）可能低至0.9%。