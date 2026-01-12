苏富比亚洲去年创13项拍卖纪录 饶介《草书韩愈柳宗元文》2.5亿成交

苏富比亚洲表示，2025年全年举办近80场展览，创下13项拍卖纪录，更拍出本年度于亚洲拍场所有门类中最高成交价的作品——饶介《草书韩愈柳宗元文》以2.5亿港元高价成交，不仅成为苏富比历来最高价之中国书法作品，更是香港苏富比有史以来历时最长的竞投战。

本年度亚洲艺术拍卖系列成绩骄人，于秋季录得14年来最高新竞投人数，并创喜多川歌麿及葛饰北斋《神奈川冲浪里》的拍卖纪录。苏富比旗舰艺廊于置地遮打开幕两年，其黄金地段带动私人洽购与Sotheby’s Salon销售额按月达10%，逾70%新买家透过私人洽购渠道接触苏富比。

受亚洲藏家需求驱动

纵观环球艺术市场，持续受到亚洲藏家需求驱动，且争相竞投蓝筹艺术家杰作，包括古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）、尚・米榭・巴斯基亚（Jean-Michel Basquiat）、亨利・马蒂斯（Henri Matisse）及雷内・马格利特（René Magritte）等。在近期纽约拍卖系列中，亚洲藏家亦占30%竞投总额，较去年翻倍增长。

奢侈品方面，爱马仕为著名女演员珍・柏金（Jane Birkin）特别设计的标志性原版柏金包于巴黎苏富比成交，由日本藏家（Valuence Japan Inc.）购得，创下史上最高价的手袋拍卖纪录。

泰国藏家活跃度上升

展望 2026年，苏富比一年一度的新加坡拍卖将于1月新加坡艺术周期间举行。尽管大中华地区仍是苏富比亚洲市场的核心驱动力，苏富比亦注意到东南亚地区的需求增长，特别是泰国藏家的活跃度上升。

此外，苏富比旗舰艺廊将持续举办博物馆级展览与拍卖，邀请藏家于香港核心地带沉浸式鉴赏艺术，这座占地24,000平方呎的双层艺术空间，迄今吸引逾百万访客，现时则正展出「天命传承：郎世宁绘《池莲双瑞》」。