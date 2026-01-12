置地旗下中环告罗士打大厦 获另类资产管理公司Ares扩大办公空间

置地公司今日（12日）宣布，另类资产管理公司Ares Management将于置地公司中环物业组合内的告罗士打大厦扩充并倍增其办公空间。Ares 将在其自2017年起租用的同一大厦内办公空间，新增约12,500平方呎面积，新租约将于今年3月生效。

置地公司香港商厦业务部董事及主管安德产（Neil Anderson）表示，Ares选择在置地公司中环物业组合内扩展业务，印证公司作为金融服务企业首选位置的地位。截至去年6月底，银行及其他金融服务租户占置地公司中环写字楼所有物业租户42%，保持为最大的租户类别。

此外，告罗士打大厦建成于1980年，是一座位于中环、楼高48层的甲级商厦，连接行人天桥网络，贯通中环核心区内的主要商业大厦及置地广场中庭。