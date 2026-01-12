Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta关闭澳洲近55万未成年账号 IG成重灾区 警告引发「打地鼠效应」

商业创科
随著澳洲实施全球首个「16岁以下社交媒体禁令」，科网巨头Meta宣布，为配合新法规，已在澳洲关闭近55万个被识别为16岁以下用户的帐户。Meta虽然配合执法，但警告禁令恐引发「打地鼠效应」，令青少年转投更缺乏监管的平台。

澳洲禁16岁以下使用社交媒体

Meta发布网志指出，是次大规模删号行动主要针对三大平台。在被注销的约55万个帐户中，Instagram占比最重，达33万个；其次是Facebook，约17.3万个；新兴平台Threads亦有近4万个帐户被关闭。

该法案于去年12月10日正式生效，强制包括TikTok及Instagram在内的社交平台，必须禁止16岁以下人士使用。若平台违规，将面临最高4,950万澳元（约2.58亿港元）的巨额罚款。

Meta称单方面封杀不能解决问题

尽管Meta采取合规行动，但Meta指出，单方面的封杀并不能解决问题，反而观察到青少年正转向下载其他替代性社交平台。Meta更形容这将引发「打地鼠效应」（Whack-a-mole effect），即当主流平台被封锁，青少年会为了绕过禁令而迁移到新兴、且缺乏安全监管的应用程式，令监管难度大增。

Meta重申，当局应推动行业统一的标准化年龄验证机制，无论年轻人使用哪个应用程式，都能获得保护。
 

