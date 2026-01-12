Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic推医疗版Claude 支援整合Apple Health 承诺数据不用于训练模型 

商业创科
更新时间：11:07 2026-01-12 HKT
发布时间：11:07 2026-01-12 HKT

继OpenAI宣布推出「ChatGPT Health」新功能后，AI初创公司Anthropic旗下「Claude」产品亦将推出全新医疗保健服务，不但支援整合Apple Health个人健康数据，更承诺不会使用客户数据训练模型。

拟增强生物学研究相关功能

Anthropic称，新功能符合美国《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）标准，意味医院、医疗机构及消费者可安全地使用该工具处理受保护的健康数据。同时，Anthropic将整合科学数据库至该产品，并增强生物学研究相关功能。

在消费者层面，Anthropic允许用户从Apple Health及Function Health等应用程式汇出健康数据，目标是协助用户整合数据，并与医疗提供者共享病历纪录。

Anthropic产品总监Mike Krieger表示，只要在监管和数据方面做得正确，医疗领域正是AI能发挥最大影响力的地方。他强调，新工具旨在赋予人们更多知识，让他们能基于自身数据与医疗提供者对话时，获得更深入理解。

85%临床医护称效率提升

Anthropic又透露，美国大型非牟利医疗系统之一Banner Health，已有超过22,000名临床医护人员使用Claude，当中85%使用者表示工作效率及准确性有所提升。此外，制药巨头诺和诺德（Novo Nordisk）及史丹福医疗（Stanford Health Care）亦是其合作伙伴。

