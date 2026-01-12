职场设计帮手报到 Microsoft 365 Copilot Create入职记｜高海静

早上九点，你拎著咖啡返到办公室，准备开始工作，忽然听到隔壁同事兴奋地说：「今日有新同事报到！」

你抬头望过去，却见不到新桌牌，也没有欢迎包——只有电脑萤幕弹出一句：

「Hi, I’m Microsoft 365 Copilot Create. Ready to make something beautiful together?」

原来，这位「新同事」不是人，而是一个专门负责帮你做封面、设计海报、制图的AI拍档。

每天都在提案、报告、交付的你，其实最缺的是……封面灵感。

下午三点开例会，老板突然说：

「明天的季度检讨报告，封面设计得靓啲得唔得？」

你脑海即刻开始盘算：

• 时间不足、风格不一致、图片库没有合适的素材，

• 打开 Power Point看著空白页面，只能暗暗叹气。

就在这时，「新同事」 Microsoft 365 Copilot Create 出现了：

「Tell me your idea.」

你输入一句：

「Professional blue business cover, clean layout, for quarterly business review.」

三秒后，这位Create同事就生成四个专业度极高的封面设计草稿。你完全不需要再找图、裁图、调色或修风格。

✔ 看起来像是找设计师特别做的

✔ 品牌色自动套用

✔ 想改风格？一句指令即可

此刻，你真心觉得：「这新同事真系帮到手！」

Create 同事的超能力：能生成、会改版、还能「揣摩你老板的喜好」

• 如果你打算做团队活动海报？

• 想设计LinkedIn 宣传图？

• 需要做一张 Teams 公告插图？

你只需：

• 打开 Microsoft 365 Copilot

• 选择 Create → Create Image

• 输入你的想法

Create 同事就会自动：

• 生出多个版本供给你挑选

• 风格固定不跳 tone

• 可加入品牌 kit（公司色 / 字体）

• 甚至能参考你上传的图片做「类似风格」

你不用再为了找素材多开十个网站、在 Power Point 里疯狂对齐、或担心图片不够专业。

这位新同事真的懂你。

他更懂你未说出口的职场需求。你可以说：

• 「要科技感一点，但不要太浮夸」

• 「颜色偏蓝的企业风格，但不要太亮」

• 「能否做成横幅版的？要放在 Teams 上」

Create同事都能秒懂，还会补一句：

「Here are 4 options. Tell me which direction you like.」

AI 不是取代，而是帮你专注高价值工作

傍晚，办公室灯光渐暗，只剩电脑萤幕微光。你望著今天的工作清单，忽然发现——那些那些过去拖慢进度的视觉设计、封面挑选、图片整理，竟然已经悄悄完成。这位新同事不会抱怨、不会疲倦，也不会抢功劳，只是默默帮你将点子变成画面，释放你的脑袋。

未来的职场，不是与AI竞争，而是合作。AI帮你节省时间，减少OT，让你专注做更高价值的工作，令平凡的工作日变得轻松、有趣，甚至更贴近你想要的样子。Microsoft 365 Copilot Create，就是那个默默帮你提升效率的工作拍档。

（以上配图皆由Microsoft 365 Copilot Create生成）

Microsoft香港云端架构师

高海静