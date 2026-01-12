Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地车企「反内卷」仍两难 产业转型从量转「质」料成漫长攻坚战

商业创科
更新时间：10:33 2026-01-12 HKT
发布时间：10:33 2026-01-12 HKT

中国汽车产业正浮现微妙的转变讯号。从长城汽车宣布全员双休，到宁德时代、比亚迪调升薪酬，龙头车企正释出改善员工福利的讯号；同时，企业也开始正视供应链健康，比亚迪改革备受争议的内部支付系统「迪链」，带动多间车企付款周期亦缩短。不过，车企曙光初现之际，却要面对残酷的价格战。宝马今年起率先劈价促销，令以价换量销售策略持续。专家指出，在宏观经济与消费者购买力未明显改善，市场需求下降，而内地购车群正是「上有老、下有小」的中年群体，要面对养老、育儿、失业三重压力，「有存款也不敢随便花」，内地车企「反内卷」仍面对两难局面，令这场由官方倡导，从「量」转为「质」的产业转型，成为漫长的攻坚战。

车企释出改善员工福利讯号

今年年初，河北保定长城汽车的员工食堂在午间时段出现欢呼场面。据悉，有员工在刷新公司内部系统时，发现2026年工作日历已标注「周末双休」。这标志着该公司员工休假制度完成了自「单双休」演进至「大小周」，再到如今完整双休的关键迭代。在此之前的2025年12月31日，动力电池制造商宁德时代通过官方招聘平台宣布，将对一线生产员工的薪资结构进行优化，全面上调基本工资及综合收入水平。与此同时，近期多位比亚迪员工透露获得薪资调整，涨幅据称在500元至4500元人民币之间，比亚迪方面亦确认存在调薪安排。

从长城的「双休制」落地，到宁德时代、比亚迪相继调整薪酬，一系列事件似乎预示，自去年中以来由官方倡导的汽车行业「反内卷」行动，正显现出初步迹象。

「反内卷」进程延伸至产业链

「反内卷」进程还延伸至更深层的产业链财务健康层面。去年6月，多间头部车企曾公开承诺将对供应商的支付帐期缩短至不超过60天。据内地媒体根据上市公司财报统计，过去半年这一承诺得到落实，尤其是在2025年第三季度改善明显。从具体数据看，在13间内地上市整车企业中，与2025年第一季度相比，所有车企前三季度的「应付帐款周转天数」均有所下降；若与上半年相比，亦有11间车企呈现下降趋势。

车企供应商财务方面亦有所改善。零部件上市公司的财报分析显示，近七成公司的「应收帐款周转天数」在前三季度出现下降。一间车企供应商「多利科技」的工作人员证实，当前趋势是「现金支付占比增加，票据支付占比减少」，表明支付条件正在发生实质性好转。

更令业内关注的深层次变化，是比亚迪对其内部供应链金融系统「迪链」的调整。去年第四季度，多间供应商向媒体表示，比亚迪已从去年11月起启动「迪链」支付系统的改革计划，通过点对点沟通，逐步将支付方式转换为银行承兑汇票、商业承兑汇票及现金，预计整个过渡期需1至2年。有供应商表示：「迪链过往的付款周期最长可达一年，未来供应商会好过些。」据业内估算，凭借迪链系统，比亚迪每年可节省逾百亿元人民币融资成本。

专家：更像一场漫长转型开端

去年5月，长城汽车董事长魏建军曾在直播中提及行业财务状况，更暗指「车圈恒大」已存在，引发广泛讨论。北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔表示，比亚迪此次支付体系改革，标志着中国汽车产业从追求规模扩张，转向注重供应链健康与可持续发展的新阶段。

不过，前孚能科技总经理陈斌波指出，出现积极迹象并不意味汽车行业已摆脱「内卷」，更像是一场漫长转型的开端，市场整体竞争压力未见缓解。一方面，有企业加薪、落实双休；另一方面，亦有大型车企被传取消高额年终奖。与此同时，终端价格战更趋白热化。2026年元旦，宝马大幅调降主力车型售价，部分车型降幅达到30万元人民币，显示以价换量继续是市场常态。

腾易研究院院长周丽君指出，走出「内卷」的根本难题在于宏观经济。消费者购买力现已下降，「举个例子，以前可能100人有买车需求，现在只剩50人」。他特别提到，中国车市平均购车年龄已达40岁，这群「上有老、下有小」的中年群体面临养老、育儿、失业三重压力，「有存款也不敢随便花」。因此，车企「反内卷」仍面对两难局面。

